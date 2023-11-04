Чернышенко открыл экспозицию о внутреннем туризме на форуме "Россия"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров приняли участие в открытии выставочного пространства "Почувствуй Россию", которое презентовали на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" Минэкономразвития России и АНО "Национальные приоритеты", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Там уточнили, что пространство павильона "Почувствуй Россию" министерства экономического развития РФ разделено на девять макрозон, посвященных большим туристическим территориям России. Среди них – Балтика и Север, морские курорты, города Золотого кольца, Большая Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ и Юг России. Экспозиция задействует мультимедийные возможности, чтобы создать эффект погружения и в полной мере передать самобытную атмосферу каждого региона. "Одна из главных задач экспозиции – показать возможности внутреннего туризма и изменения, которые произошли в регионах за последнее время, чтобы туризм стал доступнее, интереснее и безопаснее. У нас огромная территория, которая покрывает девять часовых поясов, все климатические зоны. Важно, чтобы вовремя создавалась инфраструктура и весь сервис был на высоком уровне. Поэтому, по поручению президента, реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали в сообщении Чернышенко. Вице-премьер сообщил, что гости павильона могут отправиться в виртуальное путешествие по стране, что вдохновит их на реальную поездку. "Регионы развивают различные виды туризма – научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный. На выставке можно получить консультации по подбору туристических путевок и спланировать будущую поездку", – добавил он. В ведомстве отметили, что для полного погружения задействованы современные технологии. Мультимедийные эффекты передают даже запахи и звуки территорий. У каждой макротерритории – свои тактильные поверхности, визуальные эффекты: регионы страны можно в буквальном смысле почувствовать, потрогать и послушать. Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер и прикоснуться к вулкану", - указали в министерстве. "Мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна любителям путешествий, семьям с детьми, а также профессионалам туротрасли. Состоятся презентации для российских и зарубежных туроператоров, которым мы представим перспективные направления внутреннего туризма. Во время работы выставки будут проходить дни макротерриторий, в рамках которых регионы представят свои развлекательные программы, дегустации и мастер-классы, связанные с промыслами, обычаями и традициями", – сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров приняли участие в открытии выставочного пространства "Почувствуй Россию", которое презентовали на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" Минэкономразвития России и АНО "Национальные приоритеты", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Там уточнили, что пространство павильона "Почувствуй Россию" министерства экономического развития РФ разделено на девять макрозон, посвященных большим туристическим территориям России. Среди них – Балтика и Север, морские курорты, города Золотого кольца, Большая Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ и Юг России. Экспозиция задействует мультимедийные возможности, чтобы создать эффект погружения и в полной мере передать самобытную атмосферу каждого региона.
"Одна из главных задач экспозиции – показать возможности внутреннего туризма и изменения, которые произошли в регионах за последнее время, чтобы туризм стал доступнее, интереснее и безопаснее. У нас огромная территория, которая покрывает девять часовых поясов, все климатические зоны. Важно, чтобы вовремя создавалась инфраструктура и весь сервис был на высоком уровне. Поэтому, по поручению президента, реализуется нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали в сообщении Чернышенко.
Вице-премьер сообщил, что гости павильона могут отправиться в виртуальное путешествие по стране, что вдохновит их на реальную поездку. "Регионы развивают различные виды туризма – научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный. На выставке можно получить консультации по подбору туристических путевок и спланировать будущую поездку", – добавил он.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
В ведомстве отметили, что для полного погружения задействованы современные технологии. Мультимедийные эффекты передают даже запахи и звуки территорий. У каждой макротерритории – свои тактильные поверхности, визуальные эффекты: регионы страны можно в буквальном смысле почувствовать, потрогать и послушать. Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер и прикоснуться к вулкану", - указали в министерстве.
"Мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна любителям путешествий, семьям с детьми, а также профессионалам туротрасли. Состоятся презентации для российских и зарубежных туроператоров, которым мы представим перспективные направления внутреннего туризма. Во время работы выставки будут проходить дни макротерриторий, в рамках которых регионы представят свои развлекательные программы, дегустации и мастер-классы, связанные с промыслами, обычаями и традициями", – сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
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