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Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:56 04.11.2023 (обновлено: 22:37 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ekonomiki-1907503090.html
Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов
Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов - РИА Новости, 04.11.2023
Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов
Господствовавшие в недавнем прошлом экономики постепенно "сдуваются", а на их место приходят новые, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:56
2023-11-04T22:37
выставка-форум "россия"
экономика
россия
китай
индия
антон силуанов
брикс
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Господствовавшие в недавнем прошлом экономики постепенно "сдуваются", а на их место приходят новые, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия". &quot;Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются&quot;, — сказал он.По словам Силуанова, подобные ситуации неоднократно случались в мировой истории, и эти перемены всегда проходили болезненно. Он отметил, что старые экономики, которые не хотят уходить, "цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия, за сдерживание других экономик", но терпят это "ради общего блага и сохранения того, что раньше было", вредя при этом самим себе. "Новые экономики растут быстрее, новые силы и мускулы стран увеличиваются и политически они становятся более мощными, более сильными", — заявил министр.Он добавил, что в последнее время сложилась тенденция, при которой крупные экономики, называемые также золотым миллиардом, диктуют свою волю всему миру. Однако другие государства, в том числе Россия, также хотят влиять на глобальные процессы, отметил Силуанов. При этом он подчеркнул, что сейчас крепнет альтернатива старым силам — страны БРИКС.Президент Владимир Путин ранее не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html
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экономика, россия, китай, индия, антон силуанов, брикс
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Китай, Индия, Антон Силуанов, БРИКС
Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов

Силуанов: на смену доминировавшим экономикам приходят новые, в их числе Россия

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина". Министр финансов РФ Антон Силуанов
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина. Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина". Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Господствовавшие в недавнем прошлом экономики постепенно "сдуваются", а на их место приходят новые, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия".
«

"Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются", — сказал он.

По словам Силуанова, подобные ситуации неоднократно случались в мировой истории, и эти перемены всегда проходили болезненно. Он отметил, что старые экономики, которые не хотят уходить, "цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия, за сдерживание других экономик", но терпят это "ради общего блага и сохранения того, что раньше было", вредя при этом самим себе.
"Новые экономики растут быстрее, новые силы и мускулы стран увеличиваются и политически они становятся более мощными, более сильными", — заявил министр.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина
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Он добавил, что в последнее время сложилась тенденция, при которой крупные экономики, называемые также золотым миллиардом, диктуют свою волю всему миру. Однако другие государства, в том числе Россия, также хотят влиять на глобальные процессы, отметил Силуанов. При этом он подчеркнул, что сейчас крепнет альтернатива старым силам — страны БРИКС.
Президент Владимир Путин ранее не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияКитайИндияАнтон СилуановБРИКС
 
 
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