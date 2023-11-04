Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов
Силуанов: на смену доминировавшим экономикам приходят новые, в их числе Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина". Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина". Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Господствовавшие в недавнем прошлом экономики постепенно "сдуваются", а на их место приходят новые, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия".
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"Старые системы потихонечку себя изживают, новые силы приходят, новые экономики приходят — Китай, Россия, Индия. Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются", — сказал он.
По словам Силуанова, подобные ситуации неоднократно случались в мировой истории, и эти перемены всегда проходили болезненно. Он отметил, что старые экономики, которые не хотят уходить, "цепляются за санкции, использование своих валют в качестве оружия, за сдерживание других экономик", но терпят это "ради общего блага и сохранения того, что раньше было", вредя при этом самим себе.
"Новые экономики растут быстрее, новые силы и мускулы стран увеличиваются и политически они становятся более мощными, более сильными", — заявил министр.
Он добавил, что в последнее время сложилась тенденция, при которой крупные экономики, называемые также золотым миллиардом, диктуют свою волю всему миру. Однако другие государства, в том числе Россия, также хотят влиять на глобальные процессы, отметил Силуанов. При этом он подчеркнул, что сейчас крепнет альтернатива старым силам — страны БРИКС.
Президент Владимир Путин ранее не раз критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах". По его словам, приверженцы подобного колониального подхода могут придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.