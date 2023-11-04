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Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП - РИА Новости, 04.11.2023
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19:42 04.11.2023 (обновлено: 20:54 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html
Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП
Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП
Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" перечислил недооцененные секторы... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:42
2023-11-04T20:54
выставка-форум "россия"
россия
москва
вднх
выставка-форум "россия"
экономика
дальний восток
байкал
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" перечислил недооцененные секторы российской экономики, которые могут внести вклад в ВВП страны.&quot;Если говорить о недооцененных секторах и том, какие нам нужны, то те, которым сейчас дают приоритет. Это те, которые мы, может быть, даже подзабыли — знаете, это секторы, связанные с технологическим развитием, или прорывом, как мы говорим. Это микроэлектроника, это поддержка и создание нашей собственной компонентной базы&quot;, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Силуанова, важны также авиастроение и новые отрасли, связанные с беспилотниками. "Это касается и автомобилей, это касается и авиабеспилотников. Не было такой отрасли, все время закупаем. Надо собственное делать", — подчеркнул он.Кроме того, глава Минфина обратил внимание и на туристическую сферу. "У нас климат самый комфортный, а природа какая? Дальний Восток, Байкал, Камчатка, Алтай — все это такие красивые места. Диву даюсь, но нет инфраструктуры", — отметил Силуанов.По его словам, правительство активно улучшает программы по развитию туризма. Министр также отметил, что сейчас появилось "много того, чем раньше не занимались". Он добавил, что все это заделы, которые в дальнейшем будут развиваться.Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html
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россия, москва, вднх, выставка-форум "россия", экономика, дальний восток, байкал, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Экономика, Дальний Восток, Байкал, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП

Силуанов назвал недооцененные сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина"
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Родина"
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" перечислил недооцененные секторы российской экономики, которые могут внести вклад в ВВП страны.
«

"Если говорить о недооцененных секторах и том, какие нам нужны, то те, которым сейчас дают приоритет. Это те, которые мы, может быть, даже подзабыли — знаете, это секторы, связанные с технологическим развитием, или прорывом, как мы говорим. Это микроэлектроника, это поддержка и создание нашей собственной компонентной базы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По словам Силуанова, важны также авиастроение и новые отрасли, связанные с беспилотниками.
"Это касается и автомобилей, это касается и авиабеспилотников. Не было такой отрасли, все время закупаем. Надо собственное делать", — подчеркнул он.
Кроме того, глава Минфина обратил внимание и на туристическую сферу.
"У нас климат самый комфортный, а природа какая? Дальний Восток, Байкал, Камчатка, Алтай — все это такие красивые места. Диву даюсь, но нет инфраструктуры", — отметил Силуанов.
По его словам, правительство активно улучшает программы по развитию туризма. Министр также отметил, что сейчас появилось "много того, чем раньше не занимались". Он добавил, что все это заделы, которые в дальнейшем будут развиваться.
Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина
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