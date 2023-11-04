https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907489918.html

Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП

Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП - РИА Новости, 04.11.2023

Силуанов назвал сферы экономики, которые могут внести вклад в ВВП

Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" перечислил недооцененные секторы... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T19:42

2023-11-04T19:42

2023-11-04T20:54

выставка-форум "россия"

россия

москва

вднх

выставка-форум "россия"

экономика

дальний восток

байкал

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" перечислил недооцененные секторы российской экономики, которые могут внести вклад в ВВП страны."Если говорить о недооцененных секторах и том, какие нам нужны, то те, которым сейчас дают приоритет. Это те, которые мы, может быть, даже подзабыли — знаете, это секторы, связанные с технологическим развитием, или прорывом, как мы говорим. Это микроэлектроника, это поддержка и создание нашей собственной компонентной базы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Силуанова, важны также авиастроение и новые отрасли, связанные с беспилотниками. "Это касается и автомобилей, это касается и авиабеспилотников. Не было такой отрасли, все время закупаем. Надо собственное делать", — подчеркнул он.Кроме того, глава Минфина обратил внимание и на туристическую сферу. "У нас климат самый комфортный, а природа какая? Дальний Восток, Байкал, Камчатка, Алтай — все это такие красивые места. Диву даюсь, но нет инфраструктуры", — отметил Силуанов.По его словам, правительство активно улучшает программы по развитию туризма. Министр также отметил, что сейчас появилось "много того, чем раньше не занимались". Он добавил, что все это заделы, которые в дальнейшем будут развиваться.Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве, на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html

https://ria.ru/20231104/dollar-1907419504.html

россия

москва

дальний восток

байкал

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