https://ria.ru/20231104/dvoyniki-1907454167.html
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:20
2023-11-04T16:20
2023-11-04T17:42
россия
выставка-форум "россия"
политика
дмитрий песков
москва
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e80f4113bbca2807b478d7a159a5d056.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства.По его словам, в различных Telegram-каналах периодически появляется информация о "двойниках" Владимира Путина. Песков отметил, что сейчас "эксперты" задаются вопросом, сколько их — три или четыре."Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали (цветы. — Прим.ред.) к Минину и Пожарскому - это вот третий или четвертый "двойник"? Это непонятно, да? Путин у нас один", — сказал Песков.В Сети неоднократно появлялись сообщения о якобы наличии у президента России множества двойников. Песков, комментируя их, отмечал, что они относятся к категории абсурдных информационных уток и ничего кроме улыбки не вызывают. Что касается самого Путина, то, по словам пресс-секретаря главы государства, он реагирует на эти сообщения с иронией.
https://ria.ru/20231104/peskov-1907463415.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5da868b58eb9db862a73af8bb0896cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Россия, Выставка-форум "Россия", Политика, Дмитрий Песков, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина
Песков — о двойниках президента России: Путин у нас один
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства.
По его словам, в различных Telegram-каналах периодически появляется информация о "двойниках" Владимира Путина. Песков отметил, что сейчас "эксперты" задаются вопросом, сколько их — три или четыре.
«
"Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали (цветы. — Прим.ред.) к Минину и Пожарскому - это вот третий или четвертый "двойник"? Это непонятно, да? Путин у нас один", — сказал Песков.
В Сети неоднократно появлялись сообщения о якобы наличии у президента России множества двойников. Песков, комментируя их, отмечал, что они относятся к категории абсурдных информационных уток и ничего кроме улыбки не вызывают. Что касается самого Путина, то, по словам пресс-секретаря главы государства, он реагирует на эти сообщения с иронией.
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков