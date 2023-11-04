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Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина - РИА Новости, 04.11.2023
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16:20 04.11.2023 (обновлено: 17:42 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/dvoyniki-1907454167.html
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:20
2023-11-04T17:42
россия
выставка-форум "россия"
политика
дмитрий песков
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства.По его словам, в различных Telegram-каналах периодически появляется информация о "двойниках" Владимира Путина. Песков отметил, что сейчас "эксперты" задаются вопросом, сколько их — три или четыре.&quot;Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали (цветы. — Прим.ред.) к Минину и Пожарскому - это вот третий или четвертый &quot;двойник&quot;? Это непонятно, да? Путин у нас один&quot;, — сказал Песков.В Сети неоднократно появлялись сообщения о якобы наличии у президента России множества двойников. Песков, комментируя их, отмечал, что они относятся к категории абсурдных информационных уток и ничего кроме улыбки не вызывают. Что касается самого Путина, то, по словам пресс-секретаря главы государства, он реагирует на эти сообщения с иронией.
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россия, политика, дмитрий песков, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Россия, Выставка-форум "Россия", Политика, Дмитрий Песков, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина

Песков — о двойниках президента России: Путин у нас один

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства.
По его словам, в различных Telegram-каналах периодически появляется информация о "двойниках" Владимира Путина. Песков отметил, что сейчас "эксперты" задаются вопросом, сколько их — три или четыре.
«

"Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали (цветы. — Прим.ред.) к Минину и Пожарскому - это вот третий или четвертый "двойник"? Это непонятно, да? Путин у нас один", — сказал Песков.

В Сети неоднократно появлялись сообщения о якобы наличии у президента России множества двойников. Песков, комментируя их, отмечал, что они относятся к категории абсурдных информационных уток и ничего кроме улыбки не вызывают. Что касается самого Путина, то, по словам пресс-секретаря главы государства, он реагирует на эти сообщения с иронией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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