https://ria.ru/20231104/dvoyniki-1907454167.html

Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина

Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина - РИА Новости, 04.11.2023

Песков прокомментировал рассуждения про двойников Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:20

2023-11-04T16:20

2023-11-04T17:42

россия

выставка-форум "россия"

политика

дмитрий песков

москва

вднх

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, развеял домыслы о "двойниках" главы государства.По его словам, в различных Telegram-каналах периодически появляется информация о "двойниках" Владимира Путина. Песков отметил, что сейчас "эксперты" задаются вопросом, сколько их — три или четыре."Кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали (цветы. — Прим.ред.) к Минину и Пожарскому - это вот третий или четвертый "двойник"? Это непонятно, да? Путин у нас один", — сказал Песков.В Сети неоднократно появлялись сообщения о якобы наличии у президента России множества двойников. Песков, комментируя их, отмечал, что они относятся к категории абсурдных информационных уток и ничего кроме улыбки не вызывают. Что касается самого Путина, то, по словам пресс-секретаря главы государства, он реагирует на эти сообщения с иронией.

https://ria.ru/20231104/peskov-1907463415.html

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россия, политика, дмитрий песков, москва, вднх, выставка-форум "россия"