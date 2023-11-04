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В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.11.2023
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01:05 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/dtp-1907350595.html
В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок
В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 04.11.2023
В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок
Водитель и три пассажира легковушки, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате ДТП с "Газелью" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:05
2023-11-04T01:05
происшествия
авто
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате ДТП с "Газелью" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Третьего ноября около 21.30 на 14 километре автодороги "Светлоград – Благодарный - Буденновск" (пересечение с автодорогой "Подъезд к Светлограду") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель грузовой "Газели" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и три пассажира: мужчина, женщина и десятилетний ребенок. Водителя и пассажира "Газели" доставили в медицинское учреждение Светлограда. "Также установлено, что двое погибших мужчин являются сотрудниками ОМВД России по Петровскому городскому округу. Как выяснилось, ранее к полицейским обратилась гражданка с сообщением о семейном скандале и причинении им с дочерью телесных повреждений. Стражи порядка доставили женщину с девочкой в больницу для обследования, а по пути следования обратно, стали участниками смертельной аварии", - дополняется в сообщении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html
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происшествия, авто, россия, ставропольский край, светлоград
Происшествия, Авто, Россия, Ставропольский край, Светлоград
В результате ДТП в Ставропольском крае погибли трое взрослых и ребенок

В Ставропольском крае в ДТП с "Газелью" и легковушкой погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате ДТП с "Газелью" в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«
"Третьего ноября около 21.30 на 14 километре автодороги "Светлоград – Благодарный - Буденновск" (пересечение с автодорогой "Подъезд к Светлограду") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель грузовой "Газели" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и три пассажира: мужчина, женщина и десятилетний ребенок. Водителя и пассажира "Газели" доставили в медицинское учреждение Светлограда.
"Также установлено, что двое погибших мужчин являются сотрудниками ОМВД России по Петровскому городскому округу. Как выяснилось, ранее к полицейским обратилась гражданка с сообщением о семейном скандале и причинении им с дочерью телесных повреждений. Стражи порядка доставили женщину с девочкой в больницу для обследования, а по пути следования обратно, стали участниками смертельной аварии", - дополняется в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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ПроисшествияАвтоРоссияСтавропольский крайСветлоград
 
 
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