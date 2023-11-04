https://ria.ru/20231104/dollar-1907419504.html
Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара
Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара - РИА Новости, 04.11.2023
Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:43
2023-11-04T13:43
2023-11-04T13:43
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
антон силуанов
россия
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания. "Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте - импорт товаров", - сказал он, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия". "Я считаю, что нам надо стремиться в конечном итоге к тому, чтобы мы меньше обращали на это внимания", - добавил министр. Тем не менее, по его словам, курс доллара оказывает влияние "на нашу жизнь", но "задача правительства - его минимизировать". "Наша задача, я всегда говорю, может быть, кому-то это не нравится - сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемыми для людей, для наших предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают товары. Потому что это всё влияет на бизнес, всё это влияет на цены. Всё это, в конечном счёте, влияет на зарплату", - подчеркнул министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", антон силуанов, россия, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Антон Силуанов, Россия, Экономика
Силуанов призвал меньше обращать внимания на курс доллара
Силуанов: за курсом доллара нельзя не следить, но стоит меньше обращать внимания
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания.
"Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте - импорт товаров", - сказал он, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия".
"Я считаю, что нам надо стремиться в конечном итоге к тому, чтобы мы меньше обращали на это внимания", - добавил министр.
Тем не менее, по его словам, курс доллара оказывает влияние "на нашу жизнь", но "задача правительства - его минимизировать".
"Наша задача, я всегда говорю, может быть, кому-то это не нравится - сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемыми для людей, для наших предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают товары. Потому что это всё влияет на бизнес, всё это влияет на цены. Всё это, в конечном счёте, влияет на зарплату", - подчеркнул министр.
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