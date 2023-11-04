https://ria.ru/20231104/demonstratsiya-1907495633.html

В Риме прошла пропалестинская антивоенная демонстрация

В Риме прошла пропалестинская антивоенная демонстрация - РИА Новости, 04.11.2023

В Риме прошла пропалестинская антивоенная демонстрация

Пропалестинская демонстрация под лозунгом прекращения участия Италии во всех вооруженных конфликтах прошла в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:25

2023-11-04T20:25

2023-11-04T20:26

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 4 ноя - РИА Новости. Пропалестинская демонстрация под лозунгом прекращения участия Италии во всех вооруженных конфликтах прошла в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости. Очередное шествие в поддержку Палестины дополнилось лозунгами против НАТО и отправки вооружений на Украину. Организаторами манифестации, проследовавшей по нескольким крупным улицам столицы до площади у базилики Сан-Джованни-Ин-Латерано, стали левые и студенческие организации, ассоциации палестинцев, профсоюзы и борцы против изменения климата. По оценке корреспондента РИА Новости, в шествии приняли участие несколько тысяч человек, в основном молодежь и представители арабской диаспоры. От прежних манифестации в поддержку Палестины, которые уже по традиции проходят в Риме по субботам, нынешнее мероприятие отличали лозунги против военных расходов и обилие красных коммунистических флагов. Среди привычных флагов Палестины в толпе также мелькал российский триколор и флаги Новороссии и ЛНР. Демонстранты выстроились в колонны за растяжками "Деньги на образование, не на войну" и "Италия - вон из войн, с Палестиной до конца". В пресс-службе римской полиции РИА Новости заявили, что в акции участие приняли около 4 тысяч человек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/demonstratsiya-1907477165.html

https://ria.ru/20231104/gibel-1907491289.html

https://ria.ru/20231103/stychka-1907132861.html

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в мире, палестина, россия, владимир путин, оон, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году