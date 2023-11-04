https://ria.ru/20231104/demonstratsiya-1907356784.html
Во Франкфурте-на-Майне задержали девять пропалестинских демонстрантов
Во Франкфурте-на-Майне задержали девять пропалестинских демонстрантов - РИА Новости, 04.11.2023
Во Франкфурте-на-Майне задержали девять пропалестинских демонстрантов
Девять человек задержаны на пропалестинской демонстрации в немецком городе Франкфурт-на-Майне, у некоторых протестующих изъята нацистская символика, сообщает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T03:33
2023-11-04T03:33
2023-11-04T03:33
франкфурт-на-майне
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Девять человек задержаны на пропалестинской демонстрации в немецком городе Франкфурт-на-Майне, у некоторых протестующих изъята нацистская символика, сообщает местная полиция. По данным полиции, демонстрация под лозунгами о прекращении огня в секторе Газа началась днем и закончилась после семи вечера, в ней приняли участие до 850 человек. Со стороны отдельных участников зафиксировано несколько уголовных правонарушений. В руках некоторых демонстрантов были замечены плакаты нацистского и антиизраильского содержания, они были конфискованы. "Всего были временно задержаны девять человек", - говорится в пресс-релизе полиции. Сообщается, что было начато семь расследований в отношении отдельных участников митинга "по подозрению в разжигании ненависти".
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франкфурт-на-майне, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Франкфурт-на-Майне, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Во Франкфурте-на-Майне задержали девять пропалестинских демонстрантов
Во Франкфурте-на-Майне задержали девять участников демонстрации за Палестину
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Девять человек задержаны на пропалестинской демонстрации в немецком городе Франкфурт-на-Майне, у некоторых протестующих изъята нацистская символика, сообщает местная полиция.
По данным полиции, демонстрация под лозунгами о прекращении огня в секторе Газа началась днем и закончилась после семи вечера, в ней приняли участие до 850 человек.
Со стороны отдельных участников зафиксировано несколько уголовных правонарушений. В руках некоторых демонстрантов были замечены плакаты нацистского и антиизраильского содержания, они были конфискованы.
"Всего были временно задержаны девять человек", - говорится в пресс-релизе полиции. Сообщается, что было начато семь расследований в отношении отдельных участников митинга "по подозрению в разжигании ненависти".
В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов