https://ria.ru/20231104/dagestan-1907379184.html

В Дагестане загорелся рейсовый автобус

В Дагестане загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 04.11.2023

В Дагестане загорелся рейсовый автобус

Рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Ставрополя в Каспийск, загорелся в ночь на субботу в Дагестане, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:56

2023-11-04T09:56

2023-11-04T09:56

происшествия

ставрополь

каспийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Ставрополя в Каспийск, загорелся в ночь на субботу в Дагестане, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 03.00 (мск) … поступила информация о том, что на въезде в населенный пункт Бабаюрт Бабаюртовского района на федеральной автодороге Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь – Каспийск… Пострадавших в результате пожара нет", – говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в автобусе было 38 человек, в том числе восемь детей. Пассажиры сами выбрались из автобуса до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В 03.25 возгорание полностью ликвидировали на площади 32 квадратных метров. Федеральная трасса не перекрыта, движение осуществляется в обычном режиме.

https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html

https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html

ставрополь

каспийск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставрополь, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)