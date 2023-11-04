https://ria.ru/20231104/dagestan-1907379184.html
В Дагестане загорелся рейсовый автобус
В Дагестане загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 04.11.2023
В Дагестане загорелся рейсовый автобус
Рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Ставрополя в Каспийск, загорелся в ночь на субботу в Дагестане, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:56
2023-11-04T09:56
2023-11-04T09:56
происшествия
ставрополь
каспийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Ставрополя в Каспийск, загорелся в ночь на субботу в Дагестане, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 03.00 (мск) … поступила информация о том, что на въезде в населенный пункт Бабаюрт Бабаюртовского района на федеральной автодороге Р-215 горит рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ставрополь – Каспийск… Пострадавших в результате пожара нет", – говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в автобусе было 38 человек, в том числе восемь детей. Пассажиры сами выбрались из автобуса до прибытия пожарно-спасательного подразделения. В 03.25 возгорание полностью ликвидировали на площади 32 квадратных метров. Федеральная трасса не перекрыта, движение осуществляется в обычном режиме.
https://ria.ru/20231009/avtobus-1901386264.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставрополь, каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Каспийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелся рейсовый автобус
В Дагестане загорелся рейсовый автобус с 38 пассажирами, пострадавших нет