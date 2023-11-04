https://ria.ru/20231104/boepripasy-1907429969.html

Глава минобороны Украины потребовал от США больше боеприпасов

Глава минобороны Украины потребовал от США больше боеприпасов - РИА Новости, 04.11.2023

Глава минобороны Украины потребовал от США больше боеприпасов

Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:26

2023-11-04T14:26

2023-11-04T14:26

специальная военная операция на украине

украина

рустем умеров

нато

пентагон

ллойд остин

сша

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а также потребовал больше боеприпасов. "Благодарен США и министру Остину за новый пакет военной помощи. Обсудили последние обновления на поле боя и статус подготовки будущих сил. Настоял на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов", - написал Умеров в социальной сети X. США ранее объявили о новой помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Со складов Киеву передадут боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артснаряды, ПТРК и теплую одежду. Часть суммы пойдет на укрепление противовоздушных возможностей Украины в долгосрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231104/ssha-1907359003.html

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украина, рустем умеров, нато, пентагон, ллойд остин, сша, россия, сергей лавров