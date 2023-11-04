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Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 04.11.2023 (обновлено: 09:05 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/boepripasy-1907360575.html
Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском
Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском - РИА Новости, 04.11.2023
Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском
Минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил пикап украинской армии, осуществлявший подвоз боеприпасов и продовольствия РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:05
2023-11-04T09:05
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 4 ноя - РИА Новости. Минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил пикап украинской армии, осуществлявший подвоз боеприпасов и продовольствия к позициям противника под Купянском, рассказал РИА Новости разведчик ЗВО. "Проводили регулярные вылеты с БПЛА, заметили движение машины, скорее всего это был подвоз продовольствия или боекомплекта противника, быстро среагировали с расчета миномета и соответственно отработали, поразили цель. В зону ответственности входит купянское направление", - сказал разведчик. По его словам, если обнаруженная цель не входит зону поражение данного подразделения, то "эстафету" передают артиллерии с более крупным калибром, такие как РСЗО "Град", ТОС- 1 "Солнецепек" и гаубицы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.
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россия
харьковская область
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Работа разведчиков 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Купянском
Разведчики 1-й гвардейской танковой армии ЗВО пресекают попытки подвоза боекомплектов на позиции ВСУ под Купянском. За работой бойцов наблюдал корреспондент РИА Новости
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россия, харьковская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском

Разведчики ЗВО срывают попытки ВСУ подвезти боеприпасы на позиции под Купянском

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 4 ноя - РИА Новости. Минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил пикап украинской армии, осуществлявший подвоз боеприпасов и продовольствия к позициям противника под Купянском, рассказал РИА Новости разведчик ЗВО.
«
"Проводили регулярные вылеты с БПЛА, заметили движение машины, скорее всего это был подвоз продовольствия или боекомплекта противника, быстро среагировали с расчета миномета и соответственно отработали, поразили цель. В зону ответственности входит купянское направление", - сказал разведчик.
По его словам, если обнаруженная цель не входит зону поражение данного подразделения, то "эстафету" передают артиллерии с более крупным калибром, такие как РСЗО "Град", ТОС- 1 "Солнецепек" и гаубицы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы Украины
 
 
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