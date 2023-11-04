https://ria.ru/20231104/boepripasy-1907360575.html

Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском

Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском - РИА Новости, 04.11.2023

Разведчик рассказал о срыве попыток ВСУ подвезти боеприпасы под Купянском

Минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил пикап украинской армии, осуществлявший подвоз боеприпасов и продовольствия РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T06:05

2023-11-04T06:05

2023-11-04T09:05

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 4 ноя - РИА Новости. Минометный расчет 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожил пикап украинской армии, осуществлявший подвоз боеприпасов и продовольствия к позициям противника под Купянском, рассказал РИА Новости разведчик ЗВО. "Проводили регулярные вылеты с БПЛА, заметили движение машины, скорее всего это был подвоз продовольствия или боекомплекта противника, быстро среагировали с расчета миномета и соответственно отработали, поразили цель. В зону ответственности входит купянское направление", - сказал разведчик. По его словам, если обнаруженная цель не входит зону поражение данного подразделения, то "эстафету" передают артиллерии с более крупным калибром, такие как РСЗО "Град", ТОС- 1 "Солнецепек" и гаубицы. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20231103/skhron-1907310564.html

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Работа разведчиков 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Купянском Разведчики 1-й гвардейской танковой армии ЗВО пресекают попытки подвоза боекомплектов на позиции ВСУ под Купянском. За работой бойцов наблюдал корреспондент РИА Новости 2023-11-04T06:05 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, харьковская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины