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Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру, заявила вице-спикер ГД - РИА Новости, 04.11.2023
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15:45 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/biolaboratorii-1907446385.html
Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру, заявила вице-спикер ГД
Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру, заявила вице-спикер ГД - РИА Новости, 04.11.2023
Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру, заявила вице-спикер ГД
Количество биолабораторий, созданных Пентагоном по всему миру, достигает 400, доступа в них не имеют даже государства, на территории которых они располагаются,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:45
2023-11-04T15:45
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Количество биолабораторий, созданных Пентагоном по всему миру, достигает 400, доступа в них не имеют даже государства, на территории которых они располагаются, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Пентагоном создано 400 лабораторий в режиме высочайшей секретности на территории разных государств. Это, знаете, это темные комнаты, в которых неизвестно что происходит и в которые не имеют доступ даже те государства, на территории которых они находятся", - сказала Яровая на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на выставке-форуме "Россия". Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров рассказал РИА Новости, что США развернули широкую сеть биолабораторий в Африке и не допускают африканцев до результатов биологических исследований. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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сша, африка, москва, олег озеров, ирина яровая, министерство обороны сша, госдума рф, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", США, Африка, Москва, Олег Озеров, Ирина Яровая, Министерство обороны США, Госдума РФ, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру, заявила вице-спикер ГД

Вице-спикер ГД Яровая: Пентагон создал 400 биолабораторий по всему миру

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Количество биолабораторий, созданных Пентагоном по всему миру, достигает 400, доступа в них не имеют даже государства, на территории которых они располагаются, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«
"Пентагоном создано 400 лабораторий в режиме высочайшей секретности на территории разных государств. Это, знаете, это темные комнаты, в которых неизвестно что происходит и в которые не имеют доступ даже те государства, на территории которых они находятся", - сказала Яровая на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров рассказал РИА Новости, что США развернули широкую сеть биолабораторий в Африке и не допускают африканцев до результатов биологических исследований.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Табличка со знаком биологической опасности - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В МИД обеспокоены возможным расширением сети биолабораторий США в Африке
2 ноября, 05:52
 
Выставка-форум "Россия"СШААфрикаМоскваОлег ОзеровИрина ЯроваяМинистерство обороны СШАГосдума РФВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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