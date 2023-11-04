https://ria.ru/20231104/bilety-1907494893.html

Платформа "Авито" удалила все объявления о продаже билетов на "Щелкунчик"

Платформа "Авито" удалила все объявления о продаже билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023

Платформа "Авито" удалила все объявления о продаже билетов на "Щелкунчик"

Все объявления о продаже билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре удалены с "Авито", сообщает пресс-служба платформы. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:20

2023-11-04T20:20

2023-11-04T20:20

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все объявления о продаже билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре удалены с "Авито", сообщает пресс-служба платформы. Как ранее сообщалось, на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на "Щелкунчика", цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. При этом объявления с предложением мест в очереди и браслетами платформа блокировала сразу. "Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок. Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку на любимый спектакль более доступной для зрителей", - пояснили в "Авито". Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" началась утром 4 ноября в кассах. Билеты продаются строго по паспорту, однако для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Некоторые продавцы предлагали "комфортный проход в кассу" без очереди за 15 тысяч рублей на одного человека. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчик" по предзаказу, но без гарантии. Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. В связи с повышенным спросом на спектакль Большой театр на официальном сайте опубликовал программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" . Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начинается в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте, соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, авито, большой театр, культура, новости культуры