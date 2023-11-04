https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html

За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей

За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей - РИА Новости, 04.11.2023

За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей

Объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик" в Большом театре появились на "Авито", цена варьируется от 15 до 50... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:49

2023-11-04T16:49

2023-11-04T17:35

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москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик" в Большом театре появились на "Авито", цена варьируется от 15 до 50 тысяч рублей, сказано в объявлениях. Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" началась 4 ноября с 10 утра в кассах. Билеты продаются строго по паспорту, однако для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Продавцы предлагают "комфортный проход в кассу" за 15 тысяч рублей на одного человека. "Билеты по паспортам - все верно, но чтобы в кассу зайти, нужно отстоять очередь. Вы приезжаете, мы вам даем браслет, вы заходите, покупаете себе билеты те, которые есть в кассе", - сказал РИА Новости продавец, предлагающий такую услугу на "Авито". По его словам, стоять в очереди за билетами нет необходимости. "Прям сразу зайдете, мы уже отстояли за вас", - заявил собеседник агентства. Оплата услуги совершается после прохода в кассу. В другом объявлении предлагают билеты на "Щелкунчик" по предзаказу. Некое агентство обещает билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости. Они просят прислать серию и номер паспортов тех, на кого будут приобретаться билеты, а также пожелания по дате и местам. На вопрос о гарантии получения билетов отвечают, что её нет. "Никакой гарантии. Только на доверии", - сказал продавец "Авито" в беседе с РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр, москва