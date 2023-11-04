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За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей - РИА Новости, 04.11.2023
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Культура
 
16:49 04.11.2023 (обновлено: 17:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bilety-1907463035.html
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей - РИА Новости, 04.11.2023
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей
Объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик" в Большом театре появились на "Авито", цена варьируется от 15 до 50... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:49
2023-11-04T17:35
культура
новости культуры
большой театр
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик" в Большом театре появились на "Авито", цена варьируется от 15 до 50 тысяч рублей, сказано в объявлениях. Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" началась 4 ноября с 10 утра в кассах. Билеты продаются строго по паспорту, однако для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Продавцы предлагают "комфортный проход в кассу" за 15 тысяч рублей на одного человека. "Билеты по паспортам - все верно, но чтобы в кассу зайти, нужно отстоять очередь. Вы приезжаете, мы вам даем браслет, вы заходите, покупаете себе билеты те, которые есть в кассе", - сказал РИА Новости продавец, предлагающий такую услугу на "Авито". По его словам, стоять в очереди за билетами нет необходимости. "Прям сразу зайдете, мы уже отстояли за вас", - заявил собеседник агентства. Оплата услуги совершается после прохода в кассу. В другом объявлении предлагают билеты на "Щелкунчик" по предзаказу. Некое агентство обещает билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости. Они просят прислать серию и номер паспортов тех, на кого будут приобретаться билеты, а также пожелания по дате и местам. На вопрос о гарантии получения билетов отвечают, что её нет. "Никакой гарантии. Только на доверии", - сказал продавец "Авито" в беседе с РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907450936.html
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html
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новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
За место в очереди для покупки билета на "Щелкунчик" просят 15 тысяч рублей

Билеты и места в очереди на "Щелкунчика" в Большой театр отдают за 15-50 тыс руб

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет "Щелкунчик" в Большом театре появились на "Авито", цена варьируется от 15 до 50 тысяч рублей, сказано в объявлениях.
Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" началась 4 ноября с 10 утра в кассах. Билеты продаются строго по паспорту, однако для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Продавцы предлагают "комфортный проход в кассу" за 15 тысяч рублей на одного человека.
"Билеты по паспортам - все верно, но чтобы в кассу зайти, нужно отстоять очередь. Вы приезжаете, мы вам даем браслет, вы заходите, покупаете себе билеты те, которые есть в кассе", - сказал РИА Новости продавец, предлагающий такую услугу на "Авито". По его словам, стоять в очереди за билетами нет необходимости. "Прям сразу зайдете, мы уже отстояли за вас", - заявил собеседник агентства. Оплата услуги совершается после прохода в кассу.
В другом объявлении предлагают билеты на "Щелкунчик" по предзаказу. Некое агентство обещает билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости. Они просят прислать серию и номер паспортов тех, на кого будут приобретаться билеты, а также пожелания по дате и местам. На вопрос о гарантии получения билетов отвечают, что её нет. "Никакой гарантии. Только на доверии", - сказал продавец "Авито" в беседе с РИА Новости.
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве пожаловались на организацию продажи билетов на "Щелкунчик"
16:10
Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
15:10
 
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