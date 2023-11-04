https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907364878.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА

Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 04.11.2023

Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА

ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:04

2023-11-04T08:04

2023-11-04T08:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны."В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

белгородская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, курская область, вооруженные силы рф