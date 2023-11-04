https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907364878.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 04.11.2023
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:04
2023-11-04T08:04
2023-11-04T08:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны."В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями четыре дрона ВСУ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.
В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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