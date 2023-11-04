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Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 04.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 04.11.2023 (обновлено: 08:57 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bespilotnik-1907364878.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 04.11.2023
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:04
2023-11-04T08:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны."В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
белгородская область
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белгородская область, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре украинских БПЛА

Средства ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями четыре дрона ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.
В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКурская областьВооруженные силы РФ
 
 
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