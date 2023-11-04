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"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок
"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок - РИА Новости, 04.11.2023
"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:22
2023-11-04T02:22
2023-11-04T10:28
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БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок, за что ему пришлось извиниться, пишет немецкая газета Bild. Конференция, посвященная вопросам Европы, проходила в четверг в Берлине. На мероприятие собирались европейские главы МИД, чтобы обсудить развитие Евросоюза и его возможное расширение."Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок", — пишет газета, публикуя групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться.По информации Bild, глава МИД Хорватии опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга. Издание, ссылаясь на окружение Бербок, уточняет, что "это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга". По данным газеты, Грлич-Радман уже принес свои извинения. По его словам, он хотел "по-человечески" поприветствовать коллегу.СМИ на Балканах и пользователи в соцсетях осудили поступок хорватского министра, некоторые даже назвали это сексуальным домогательством.
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хорватия, германия, берлин (город), анналена бербок, bild, евросоюз, в мире
Хорватия, Германия, Берлин (город), Анналена Бербок, Bild, Евросоюз, В мире
"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок
Bild: глава МИД Хорватии извинился перед Бербок за поцелуй
БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости.
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок, за что ему пришлось извиниться, пишет немецкая газета Bild
.
Конференция, посвященная вопросам Европы
, проходила в четверг в Берлине. На мероприятие собирались европейские главы МИД, чтобы обсудить развитие Евросоюза и его возможное расширение.
"Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок", — пишет газета, публикуя групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться.
По информации Bild, глава МИД Хорватии опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга. Издание, ссылаясь на окружение Бербок, уточняет, что "это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга". По данным газеты, Грлич-Радман уже принес свои извинения. По его словам, он хотел "по-человечески" поприветствовать коллегу.
СМИ на Балканах
и пользователи в соцсетях осудили поступок хорватского министра, некоторые даже назвали это сексуальным домогательством.
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