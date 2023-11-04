https://ria.ru/20231104/berbok-1907354176.html

"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок

"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок - РИА Новости, 04.11.2023

"Нападение с поцелуями": глава МИД Хорватии угодил в скандал с Бербок

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:22

2023-11-04T02:22

2023-11-04T10:28

хорватия

германия

берлин (город)

анналена бербок

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БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в четверг на саммите министров стран ЕС в Берлине неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок, за что ему пришлось извиниться, пишет немецкая газета Bild. Конференция, посвященная вопросам Европы, проходила в четверг в Берлине. На мероприятие собирались европейские главы МИД, чтобы обсудить развитие Евросоюза и его возможное расширение."Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок", — пишет газета, публикуя групповое фото министров, на котором по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам Бербок, в то время как она пытается отвернуться.По информации Bild, глава МИД Хорватии опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга. Издание, ссылаясь на окружение Бербок, уточняет, что "это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга". По данным газеты, Грлич-Радман уже принес свои извинения. По его словам, он хотел "по-человечески" поприветствовать коллегу.СМИ на Балканах и пользователи в соцсетях осудили поступок хорватского министра, некоторые даже назвали это сексуальным домогательством.

https://ria.ru/20231031/berbok-1906320355.html

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германия

берлин (город)

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хорватия, германия, берлин (город), анналена бербок, bild, евросоюз, в мире