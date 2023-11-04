https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html
Байден перепутал себя с главой Канады
Байден перепутал себя с главой Канады - РИА Новости, 04.11.2023
Байден перепутал себя с главой Канады
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:40
2023-11-04T01:40
2023-11-04T02:27
в мире
сша
канада
джо байден
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907351401_0:49:706:446_1920x0_80_0_0_42fd830691c511f6cac8472c7df59f68.png
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома .Казус произошел во время саммита под названием "Партнерство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне в пятницу."Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. — Прим. ред.) Лакалье, а также президента (Коста-Рики Родриго. — Прим. ред.) Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике", — сказал Байден.Как сообщает канадское издание Times Colonist, во время встречи в Вашингтоне Байден и Трюдо обсудили укрепление экономической стабильности во всем Западном полушарии и "острую необходимость гуманитарной паузы" в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231104/sanktsii-1907348531.html
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907351401_22:0:682:495_1920x0_80_0_0_0da0ded1f2f8f4a0359d6068cc60d51c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, джо байден, джастин трюдо
В мире, США, Канада, Джо Байден, Джастин Трюдо
Байден перепутал себя с главой Канады
Байден назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо своим именем