https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html

Байден перепутал себя с главой Канады

Байден перепутал себя с главой Канады - РИА Новости, 04.11.2023

Байден перепутал себя с главой Канады

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:40

2023-11-04T01:40

2023-11-04T02:27

в мире

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канада

джо байден

джастин трюдо

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома .Казус произошел во время саммита под названием "Партнерство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне в пятницу."Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. — Прим. ред.) Лакалье, а также президента (Коста-Рики Родриго. — Прим. ред.) Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике", — сказал Байден.Как сообщает канадское издание Times Colonist, во время встречи в Вашингтоне Байден и Трюдо обсудили укрепление экономической стабильности во всем Западном полушарии и "острую необходимость гуманитарной паузы" в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231104/sanktsii-1907348531.html

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в мире, сша, канада, джо байден, джастин трюдо