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Байден перепутал себя с главой Канады - РИА Новости, 04.11.2023
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01:40 04.11.2023 (обновлено: 02:27 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html
Байден перепутал себя с главой Канады
Байден перепутал себя с главой Канады - РИА Новости, 04.11.2023
Байден перепутал себя с главой Канады
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:40
2023-11-04T02:27
в мире
сша
канада
джо байден
джастин трюдо
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома .Казус произошел во время саммита под названием "Партнерство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне в пятницу."Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. — Прим. ред.) Лакалье, а также президента (Коста-Рики Родриго. — Прим. ред.) Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике", — сказал Байден.Как сообщает канадское издание Times Colonist, во время встречи в Вашингтоне Байден и Трюдо обсудили укрепление экономической стабильности во всем Западном полушарии и "острую необходимость гуманитарной паузы" в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
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в мире, сша, канада, джо байден, джастин трюдо
В мире, США, Канада, Джо Байден, Джастин Трюдо
Байден перепутал себя с главой Канады

Байден назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо своим именем

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо", соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома .
Казус произошел во время саммита под названием "Партнерство Америк для экономического процветания", проходившего в Вашингтоне в пятницу.
«
"Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента (Уругвая Луиса. — Прим. ред.) Лакалье, а также президента (Коста-Рики Родриго. — Прим. ред.) Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике", — сказал Байден.
Как сообщает канадское издание Times Colonist, во время встречи в Вашингтоне Байден и Трюдо обсудили укрепление экономической стабильности во всем Западном полушарии и "острую необходимость гуманитарной паузы" в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
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В миреСШАКанадаДжо БайденДжастин Трюдо
 
 
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