https://ria.ru/20231104/balalayka-1907472447.html

Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке

Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке - РИА Новости, 04.11.2023

Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке

Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:40

2023-11-04T17:40

2023-11-04T17:40

выставка-форум "россия"

псковская область

адриано челентано

россия

культура

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил ее главный редактор Станислав Коненко. Установление рекорда непрерывной игры на балалайке длительностью 60 минут и его регистрацию провели в День народного единства на стенде Псковской области на выставке-форуме "Россия". В часовое попурри исполнителя вошли произведения разных времен и авторов от русских народных вроде "Пойду ль, выйду ль я" до "Распутина" Boney M, "Сюзанны" Адриано Челентано и "Миллиона алых роз". "Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно - так долго, палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко.

https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html

псковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

псковская область, адриано челентано, россия, культура