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Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке - РИА Новости, 04.11.2023
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17:40 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/balalayka-1907472447.html
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке - РИА Новости, 04.11.2023
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:40
2023-11-04T17:40
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил ее главный редактор Станислав Коненко. Установление рекорда непрерывной игры на балалайке длительностью 60 минут и его регистрацию провели в День народного единства на стенде Псковской области на выставке-форуме "Россия". В часовое попурри исполнителя вошли произведения разных времен и авторов от русских народных вроде "Пойду ль, выйду ль я" до "Распутина" Boney M, "Сюзанны" Адриано Челентано и "Миллиона алых роз". "Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно - так долго, палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко.
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псковская область, адриано челентано, россия, культура
Выставка-форум "Россия", Псковская область, Адриано Челентано, Россия, Культура
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке

Псковский музыкант Абабков установил рекорд по непрерывной игре на балалайке

© Фото : пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской областиВиртуоз-балалаечник Константин Абабков из Псковской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Виртуоз-балалаечник Константин Абабков из Псковской области на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Виртуоз-балалаечник Константин Абабков из Псковской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил ее главный редактор Станислав Коненко.
Установление рекорда непрерывной игры на балалайке длительностью 60 минут и его регистрацию провели в День народного единства на стенде Псковской области на выставке-форуме "Россия". В часовое попурри исполнителя вошли произведения разных времен и авторов от русских народных вроде "Пойду ль, выйду ль я" до "Распутина" Boney M, "Сюзанны" Адриано Челентано и "Миллиона алых роз".
"Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно - так долго, палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко.
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Выставка-форум "Россия"Псковская областьАдриано ЧелентаноРоссияКультура
 
 
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