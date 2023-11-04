https://ria.ru/20231104/balalayka-1907472447.html
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке - РИА Новости, 04.11.2023
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:40
2023-11-04T17:40
2023-11-04T17:40
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил ее главный редактор Станислав Коненко. Установление рекорда непрерывной игры на балалайке длительностью 60 минут и его регистрацию провели в День народного единства на стенде Псковской области на выставке-форуме "Россия". В часовое попурри исполнителя вошли произведения разных времен и авторов от русских народных вроде "Пойду ль, выйду ль я" до "Распутина" Boney M, "Сюзанны" Адриано Челентано и "Миллиона алых роз". "Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно - так долго, палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко.
https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, адриано челентано, россия, культура
Выставка-форум "Россия", Псковская область, Адриано Челентано, Россия, Культура
Псковский музыкант установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
Псковский музыкант Абабков установил рекорд по непрерывной игре на балалайке
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Музыкант из Псковской области Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил ее главный редактор Станислав Коненко.
Установление рекорда непрерывной игры на балалайке длительностью 60 минут и его регистрацию провели в День народного единства на стенде Псковской области на выставке-форуме "Россия". В часовое попурри исполнителя вошли произведения разных времен и авторов от русских народных вроде "Пойду ль, выйду ль я" до "Распутина" Boney M, "Сюзанны" Адриано Челентано
и "Миллиона алых роз".
"Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно - так долго, палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко.
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