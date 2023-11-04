https://ria.ru/20231104/avstriya-1907377040.html

Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях

Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях - РИА Новости, 04.11.2023

Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях

Австрийское правительство закрыло для российского посольства в Вене возможность участвовать в официальных мероприятиях, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:38

2023-11-04T09:38

2023-11-04T09:38

дмитрий любинский

австрия

россия

политика

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Австрийское правительство закрыло для российского посольства в Вене возможность участвовать в официальных мероприятиях, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. "Австрийское правительство закрыло для нас возможность полноценного участия в любых официальных мероприятиях. Мы по-прежнему активно используем механизмы доведения российской позиции по принципиальным вопросам по дипломатическим каналам, при необходимости предпринимаем демарши в различных форматах. Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал посол. По его словам, ключевой момент состоит в том, что для этого у российской стороны с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня. "Излишне повторять, что это не наш выбор", - уточнил дипломат. При этом он уточнил, что у посольства РФ, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД. "Но носят они скорее формальный характер и, по большому счету, сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", - пояснил Любинский.

https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий любинский, австрия, россия, политика