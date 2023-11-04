https://ria.ru/20231104/avstriya-1907377040.html
Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях
Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях - РИА Новости, 04.11.2023
Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях
Австрийское правительство закрыло для российского посольства в Вене возможность участвовать в официальных мероприятиях, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:38
2023-11-04T09:38
2023-11-04T09:38
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Австрийское правительство закрыло для российского посольства в Вене возможность участвовать в официальных мероприятиях, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. "Австрийское правительство закрыло для нас возможность полноценного участия в любых официальных мероприятиях. Мы по-прежнему активно используем механизмы доведения российской позиции по принципиальным вопросам по дипломатическим каналам, при необходимости предпринимаем демарши в различных форматах. Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал посол. По его словам, ключевой момент состоит в том, что для этого у российской стороны с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня. "Излишне повторять, что это не наш выбор", - уточнил дипломат. При этом он уточнил, что у посольства РФ, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД. "Но носят они скорее формальный характер и, по большому счету, сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", - пояснил Любинский.
https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий любинский, австрия, россия, политика
Дмитрий Любинский, Австрия, Россия, Политика
Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях
Дипломат: Австрия запретила посольству России в Вене участвовать в мероприятиях
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Австрийское правительство закрыло для российского посольства в Вене возможность участвовать в официальных мероприятиях, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
"Австрийское правительство закрыло для нас возможность полноценного участия в любых официальных мероприятиях. Мы по-прежнему активно используем механизмы доведения российской позиции по принципиальным вопросам по дипломатическим каналам, при необходимости предпринимаем демарши в различных форматах. Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал посол.
По его словам, ключевой момент состоит в том, что для этого у российской стороны с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня. "Излишне повторять, что это не наш выбор", - уточнил дипломат.
При этом он уточнил, что у посольства РФ, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД. "Но носят они скорее формальный характер и, по большому счету, сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", - пояснил Любинский.
Нейтралитет Австрии остался в прошлом, заявил посол России