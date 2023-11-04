https://ria.ru/20231104/avstriya-1907371056.html

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, заявил посол России

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, заявил посол России - РИА Новости, 04.11.2023

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, заявил посол России

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, о каком-либо посредничестве республики в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:09

2023-11-04T09:09

2023-11-04T09:09

дмитрий любинский

австрия

украина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

политика

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Нейтралитет Австрии остался в прошлом, о каком-либо посредничестве республики в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится, заявил РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Позиция Австрии по Украине, а сейчас и по палестинскому кризису, носит откровенно пристрастный характер. Прежде всего, акцентируется безоговорочная солидарность с Киевом или Тель-Авивом. Тем самым Вена сама оставила себя вне игры. Политика активного нейтралитета времен Бруно Крайского в его исконном понимании осталась в далеком прошлом. О каких-либо посреднических усилиях Австрии в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится вовсе", - сказал посол. Тем более, по его словам, не приходится говорить о конкретных предложениях. "Никаких иллюзий не испытываем - все силы австрийского руководства в духе "все, чем можем" брошены на поддержку Киева и попытки без разбору приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи", - добавил дипломат. Собеседник агентства напомнил, что идея о посредничестве Австрии в конфликте на Украине была озвучена на спецзаседании нижней палаты Парламента Австрии 25 октября, состоявшемся накануне национального праздника и посвященного по инициативе оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) теме нейтралитета. Лидер АПС Герберт Кикль высказывал озабоченность, что нейтралитет и суверенитет страны являются "опорами республики", но не представляют никакой ценности для "политической элиты". По его мнению, Австрия как нейтральное государство имела бы хорошие шансы на роль посредника, в том числе по Украине, но правительство эту возможность упустило, а нейтралитет означает отсутствие предвзятости и непринятие чьей-либо стороны.

https://ria.ru/20231101/avstriya-1906692423.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий любинский, австрия, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика