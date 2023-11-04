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Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК - РИА Новости, 04.11.2023
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15:28 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/apk-1907443125.html
Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК
Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК
Правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:28
2023-11-04T15:28
выставка-форум "россия"
экономика
виктория абрамченко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в сторону повышения, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы сохраняем прогноз в 10% по росту экспорта продукции АПК в этом году, по зерновым - даже чуть выше прогноза (до 60 миллионов тонн)", - сказала она в кулуарах выставки "Россия". В июне Абрамченко в интервью РИА Новости заявляла, что экспорт продукции АПК по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны. В 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года - 37,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html
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Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
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экономика, виктория абрамченко
Выставка-форум "Россия", Экономика, Виктория Абрамченко
Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК

Абрамченко: власти сохраняют прогноз по росту экспорта продукции АПК в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в сторону повышения, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Мы сохраняем прогноз в 10% по росту экспорта продукции АПК в этом году, по зерновым - даже чуть выше прогноза (до 60 миллионов тонн)", - сказала она в кулуарах выставки "Россия".
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
13:57
В июне Абрамченко в интервью РИА Новости заявляла, что экспорт продукции АПК по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны.
В 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года - 37,1 миллиарда долларов.
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаВиктория Абрамченко
 
 
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