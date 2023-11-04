https://ria.ru/20231104/apk-1907443125.html

Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК

Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК - РИА Новости, 04.11.2023

Абрамченко рассказала о прогнозе роста экспорта продукции АПК

Правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:28

2023-11-04T15:28

2023-11-04T15:28

выставка-форум "россия"

экономика

виктория абрамченко

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в сторону повышения, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы сохраняем прогноз в 10% по росту экспорта продукции АПК в этом году, по зерновым - даже чуть выше прогноза (до 60 миллионов тонн)", - сказала она в кулуарах выставки "Россия". В июне Абрамченко в интервью РИА Новости заявляла, что экспорт продукции АПК по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны. В 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года - 37,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стенды регионов на выставке-форуме "Россия" Стенды регионов на выставке-форуме "Россия" 2023-11-04T15:28 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, виктория абрамченко