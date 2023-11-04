https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html

Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"

Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" - РИА Новости, 04.11.2023

Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"

Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:57

2023-11-04T13:57

2023-11-04T15:31

выставка-форум "россия"

россия

виктория абрамченко

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем павильоны, посвященные достижениям российского села. Россия – одна из лидеров в мире по продовольствию. Мы кормим себя, но и производим продукцию для всего мира", - заявила вице-премьер. Экспозиция "Есть свое!" состоит из нескольких частей: деревня под открытым небом "Ново-Простоквашино" со своей школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом и парком, выставка, посвященная зерну и экспорту агропродукции, тематические павильоны "Пчеловодство" и "Главвино", а также демонстрационная конюшня и Музей лошади. Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, участники - 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231104/inflyatsiya-1907412259.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, виктория абрамченко, общество