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Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:57 04.11.2023 (обновлено: 15:31 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:57
2023-11-04T15:31
выставка-форум "россия"
россия
виктория абрамченко
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем павильоны, посвященные достижениям российского села. Россия – одна из лидеров в мире по продовольствию. Мы кормим себя, но и производим продукцию для всего мира", - заявила вице-премьер. Экспозиция "Есть свое!" состоит из нескольких частей: деревня под открытым небом "Ново-Простоквашино" со своей школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом и парком, выставка, посвященная зерну и экспорту агропродукции, тематические павильоны "Пчеловодство" и "Главвино", а также демонстрационная конюшня и Музей лошади. Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, участники - 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
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Cтенды новых регионов на выставке "Россия"
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россия, виктория абрамченко, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Виктория Абрамченко, Общество
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"

Вице-премьер Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" на выставке "Россия"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем павильоны, посвященные достижениям российского села. Россия – одна из лидеров в мире по продовольствию. Мы кормим себя, но и производим продукцию для всего мира", - заявила вице-премьер.
Экспозиция "Есть свое!" состоит из нескольких частей: деревня под открытым небом "Ново-Простоквашино" со своей школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом и парком, выставка, посвященная зерну и экспорту агропродукции, тематические павильоны "Пчеловодство" и "Главвино", а также демонстрационная конюшня и Музей лошади.
Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, участники - 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
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