https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" - РИА Новости, 04.11.2023
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:57
2023-11-04T13:57
2023-11-04T15:31
выставка-форум "россия"
россия
виктория абрамченко
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем павильоны, посвященные достижениям российского села. Россия – одна из лидеров в мире по продовольствию. Мы кормим себя, но и производим продукцию для всего мира", - заявила вице-премьер. Экспозиция "Есть свое!" состоит из нескольких частей: деревня под открытым небом "Ново-Простоквашино" со своей школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом и парком, выставка, посвященная зерну и экспорту агропродукции, тематические павильоны "Пчеловодство" и "Главвино", а также демонстрационная конюшня и Музей лошади. Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, участники - 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231104/inflyatsiya-1907412259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Cтенды новых регионов на выставке "Россия"
Cтенды новых регионов на выставке "Россия"
2023-11-04T13:57
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория абрамченко, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Виктория Абрамченко, Общество
Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!"
Вице-премьер Абрамченко открыла экспозицию "Есть свое!" на выставке "Россия"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко на выставке "Россия" на ВДНХ открыла экспозицию "Есть свое!", посвященную развитию отечественного АПК, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем павильоны, посвященные достижениям российского села. Россия
– одна из лидеров в мире по продовольствию. Мы кормим себя, но и производим продукцию для всего мира", - заявила вице-премьер.
Экспозиция "Есть свое!" состоит из нескольких частей: деревня под открытым небом "Ново-Простоквашино" со своей школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом и парком, выставка, посвященная зерну и экспорту агропродукции, тематические павильоны "Пчеловодство" и "Главвино", а также демонстрационная конюшня и Музей лошади.
Выставка "Россия", начавшая свою работу в День народного единства, презентует главные достижения страны во всех отраслях, участники - 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.
Абрамченко дала прогноз инфляции в 2023 году