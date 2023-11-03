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Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 03.11.2023 (обновлено: 00:35 04.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907328042.html
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине - РИА Новости, 04.11.2023
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине
Соединенные Штаты сокращают военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-03T20:50
2023-11-04T00:35
специальная военная операция на украине
украина
пентагон
сша
джо байден
карин жан-пьер
киев
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты сокращают военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сказала она.При этом Жан-Пьер призвала конгресс побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".Ранее сегодня госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 миллионов долларов. Речь идет о вооружениях, которые отправят из арсеналов Пентагона.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной этому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Киева.В результате был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html
украина
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украина, пентагон, сша, джо байден, карин жан-пьер, киев, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пентагон, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Киев, Энтони Блинкен, НАТО
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине

Белый дом заявил о скором исчерпании средств на военные поставки Украине

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты сокращают военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сказала она.
При этом Жан-Пьер призвала конгресс побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".
Ранее сегодня госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 миллионов долларов. Речь идет о вооружениях, которые отправят из арсеналов Пентагона.
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Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной этому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПентагонСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерКиевЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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