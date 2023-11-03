https://ria.ru/20231103/trepova-1907151477.html

Первое слушание дела Треповой должно состояться 15 ноября

Первое слушание дела Треповой должно состояться 15 ноября - РИА Новости, 03.11.2023

Первое слушание дела Треповой должно состояться 15 ноября

Первое заседание по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, запланировано на 15 ноября, пройдет оно в Петербурге в здании... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:22

2023-11-03T12:22

2023-11-03T12:40

санкт-петербург

происшествия

россия

владлен татарский

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Первое заседание по делу о теракте в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, запланировано на 15 ноября, пройдет оно в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.Фигуранты дела, около двух недель назад поступившего во 2-й Западный окружной военный суд в Москве, - Дарья Трепова, которая принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе в Петербурге, и Дмитрий Касинцев, который укрывал ее после преступления."Дело Треповой и Касинцева начнет рассматриваться 15 ноября на базе 1-го Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, 2-й Западный окружной военный суд", - сообщила представитель пресс-службы.По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора Максима Фомина (он же - Владлен Татарский), чтобы войти к нему в доверие.В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания.Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

https://ria.ru/20231026/delo-1905414637.html

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, происшествия, россия, владлен татарский, москва