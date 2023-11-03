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В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь - РИА Новости, 03.11.2023
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03:02 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tigr-1907081583.html
В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь
В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь - РИА Новости, 03.11.2023
В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь
Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, по утверждению местных жителей, напал амурский тигр. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T03:02
2023-11-03T03:02
россия
сергей арамилев
приморский край
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, по утверждению местных жителей, напал амурский тигр. В соцсетях разошлось видео с раненой лошадью. На спине животного – кровь, автор кадров предполагает, что на коня напал амурский тигр. "Охотнадзор сегодня работает на месте и устанавливает, что произошло", - сказал РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый уточнил агентству, что специалисты охотнадзора на месте установят, кто именно напал на лошадь, так как пока не подтверждено, что это был именно тигр. "Были случаи, когда сообщалось о нападении тигра, но на месте выяснялось, что нападала не кошка", - отметил собеседник. Андреевка – популярное у туристов со всей России место отдыха. Здесь расположено множество турбаз, однако с закрытием сезона в селе становится немноголюдно. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html
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приморский край
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россия, сергей арамилев, приморский край, хабаровский край
Россия, Сергей Арамилев, Приморский край, Хабаровский край
В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь

Охотнадзор проверяет в приморском селе данные о нападении тигра на лошадь

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, по утверждению местных жителей, напал амурский тигр.
В соцсетях разошлось видео с раненой лошадью. На спине животного – кровь, автор кадров предполагает, что на коня напал амурский тигр.
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"Охотнадзор сегодня работает на месте и устанавливает, что произошло", - сказал РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый уточнил агентству, что специалисты охотнадзора на месте установят, кто именно напал на лошадь, так как пока не подтверждено, что это был именно тигр.
"Были случаи, когда сообщалось о нападении тигра, но на месте выяснялось, что нападала не кошка", - отметил собеседник.
Андреевка – популярное у туристов со всей России место отдыха. Здесь расположено множество турбаз, однако с закрытием сезона в селе становится немноголюдно.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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