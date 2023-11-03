https://ria.ru/20231103/tigr-1907081583.html

В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь

В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь - РИА Новости, 03.11.2023

В Приморье проверяют данные о нападении тигра на лошадь

Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, по утверждению местных жителей, напал амурский тигр. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:02

2023-11-03T03:02

2023-11-03T03:02

россия

сергей арамилев

приморский край

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_128:573:2749:2048_1920x0_80_0_0_fd92ab6f76d258adc5c3e7c83992dca7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, по утверждению местных жителей, напал амурский тигр. В соцсетях разошлось видео с раненой лошадью. На спине животного – кровь, автор кадров предполагает, что на коня напал амурский тигр. "Охотнадзор сегодня работает на месте и устанавливает, что произошло", - сказал РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый уточнил агентству, что специалисты охотнадзора на месте установят, кто именно напал на лошадь, так как пока не подтверждено, что это был именно тигр. "Были случаи, когда сообщалось о нападении тигра, но на месте выяснялось, что нападала не кошка", - отметил собеседник. Андреевка – популярное у туристов со всей России место отдыха. Здесь расположено множество турбаз, однако с закрытием сезона в селе становится немноголюдно. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html

https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html

россия

приморский край

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей арамилев, приморский край, хабаровский край