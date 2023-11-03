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"Русские все искуснее": в США раскрыли трагедию последних недель для ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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02:13 03.11.2023 (обновлено: 07:07 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/tank-1907079439.html
"Русские все искуснее": в США раскрыли трагедию последних недель для ВСУ
"Русские все искуснее": в США раскрыли трагедию последних недель для ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
"Русские все искуснее": в США раскрыли трагедию последних недель для ВСУ
Россия уничтожила за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:13
2023-11-03T07:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия уничтожила за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.По словам журналиста, ВСУ на этой неделе потеряли под Авдеевкой очередной "редкий и ценный" танк Leopard 2A6."Эта (потеря – ред.) продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", — говорится в публикации.Как сообщает Экс, большая часть потерь украинской техники стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начиненными взрывчаткой. По словам журналиста, российские войска также подбили как минимум один танк Strv 122 противотанковой управляемой ракетой"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", — заключил Экс.Ранее Минобороны России сообщало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
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в мире, сша, германия, украина, россия, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Русские все искуснее": в США раскрыли трагедию последних недель для ВСУ

Forbes: ВС России лишили ВСУ за две недели четверти немецких танков Leopard 2

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия уничтожила за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По словам журналиста, ВСУ на этой неделе потеряли под Авдеевкой очередной "редкий и ценный" танк Leopard 2A6.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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"Эта (потеря – ред.) продолжила неудачную серию потерь Украиной танков Leopard 2. За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5. Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства", — говорится в публикации.
Как сообщает Экс, большая часть потерь украинской техники стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начиненными взрывчаткой. По словам журналиста, российские войска также подбили как минимум один танк Strv 122 противотанковой управляемой ракетой
«
"Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов", — заключил Экс.
Ранее Минобороны России сообщало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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