https://ria.ru/20231103/shou-1907340341.html

В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"

В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады" - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"

В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:29

2023-11-03T22:29

2023-11-03T23:20

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу. "Мне очень приятно, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага ОАЭ. Выражаю благодарность уважаемой Татьяна Навке и ее команде. Поднятие флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день подчеркивает дружбу и отношения между нашими двумя странами", - сказал перед официальной церемонией поднятия флага на ВТБ Арене посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. Ранее организаторы шоу рассказали, что история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады, созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", воплотится в формате музыкально-театрального шоу на льду. По словам организаторов, шоу не имеет аналогов в мире. В главных ролях выступили многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко. Вокальные партии Джинна исполнили народный артист РФ Филипп Киркоров, Саис - Ани Лорак, Шахерезады - Жасмин, Шахрияра - Алексей Чумаков, Богини - Валерия, Аладдина - Тимур Родригез. Шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона, Персии. Перед началом шоу состоялась официальная церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. РИА Новости является официальным партнером шоу.

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олимпийские игры, россия, оаэ, москва, татьяна навка, втб, петр чернышев, анна щербакова