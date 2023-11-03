В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"
В Москве прошел показ шоу Навки "История любви Шахерезады"
© Фото : СоцсетиАнна Щербакова
© Фото : Соцсети
Анна Щербакова
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу.
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"Мне очень приятно, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага ОАЭ. Выражаю благодарность уважаемой Татьяна Навке и ее команде. Поднятие флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день подчеркивает дружбу и отношения между нашими двумя странами", - сказал перед официальной церемонией поднятия флага на ВТБ Арене посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Анна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
1 из 5
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
2 из 5
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
3 из 5
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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Анна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
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Ранее организаторы шоу рассказали, что история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады, созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", воплотится в формате музыкально-театрального шоу на льду. По словам организаторов, шоу не имеет аналогов в мире.
В главных ролях выступили многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко. Вокальные партии Джинна исполнили народный артист РФ Филипп Киркоров, Саис - Ани Лорак, Шахерезады - Жасмин, Шахрияра - Алексей Чумаков, Богини - Валерия, Аладдина - Тимур Родригез.
Перед началом шоу состоялась официальная церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов.
РИА Новости является официальным партнером шоу.