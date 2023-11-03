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В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады" - РИА Новости, 03.11.2023
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22:29 03.11.2023 (обновлено: 23:20 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/shou-1907340341.html
В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"
В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады" - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"
В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:29
2023-11-03T23:20
фигурное катание
олимпийские игры
россия
оаэ
москва
татьяна навка
втб
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу. "Мне очень приятно, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага ОАЭ. Выражаю благодарность уважаемой Татьяна Навке и ее команде. Поднятие флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день подчеркивает дружбу и отношения между нашими двумя странами", - сказал перед официальной церемонией поднятия флага на ВТБ Арене посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. Ранее организаторы шоу рассказали, что история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады, созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", воплотится в формате музыкально-театрального шоу на льду. По словам организаторов, шоу не имеет аналогов в мире. В главных ролях выступили многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко. Вокальные партии Джинна исполнили народный артист РФ Филипп Киркоров, Саис - Ани Лорак, Шахерезады - Жасмин, Шахрияра - Алексей Чумаков, Богини - Валерия, Аладдина - Тимур Родригез. Шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона, Персии. Перед началом шоу состоялась официальная церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. РИА Новости является официальным партнером шоу.
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олимпийские игры, россия, оаэ, москва, татьяна навка, втб, петр чернышев, анна щербакова
Фигурное катание, Олимпийские игры, Россия, ОАЭ, Москва, Татьяна Навка, ВТБ, Петр Чернышев, Анна Щербакова
В Москве прошел показ шоу "История любви Шахерезады"

В Москве прошел показ шоу Навки "История любви Шахерезады"

© Фото : СоцсетиАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Соцсети
Анна Щербакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Москве прошел показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", приуроченный ко дню флага ОАЭ, который отмечается в пятницу.
«
"Мне очень приятно, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага ОАЭ. Выражаю благодарность уважаемой Татьяна Навке и ее команде. Поднятие флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день подчеркивает дружбу и отношения между нашими двумя странами", - сказал перед официальной церемонией поднятия флага на ВТБ Арене посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Премьера шоу Т. Навки История любви Шахерезады
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Анна Щербакова
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Шоу Татьяны Навки
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТатьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу История любви Шахерезады
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
Анна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо)
Анна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 5
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5
Татьяна Навка в роли Саис на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 5
Анна Щербакова, Татяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) после премьерного показа нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Ранее организаторы шоу рассказали, что история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады, созданная по мотивам знаменитого и любимого всеми собрания арабских сказок и новелл "Тысяча и одна ночь", воплотится в формате музыкально-театрального шоу на льду. По словам организаторов, шоу не имеет аналогов в мире.
В главных ролях выступили многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Маргарита Дробязко. Вокальные партии Джинна исполнили народный артист РФ Филипп Киркоров, Саис - Ани Лорак, Шахерезады - Жасмин, Шахрияра - Алексей Чумаков, Богини - Валерия, Аладдина - Тимур Родригез.
Шоу наполнено сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу сразу нескольких восточных культур – Египта, Индии, Древнего Вавилона, Персии.
Перед началом шоу состоялась официальная церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов.
РИА Новости является официальным партнером шоу.
Афиша нового шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе"
23 октября, 22:01
 
Фигурное катаниеОлимпийские игрыРоссияОАЭМоскваТатьяна НавкаВТБПетр ЧернышевАнна Щербакова
 
 
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