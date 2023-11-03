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Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется - РИА Новости, 03.11.2023
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется
Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:45
2023-11-03T19:45
2023-11-03T20:02
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эстония
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов."Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе.Кроме того, МИДу России поручено уведомить Эстонию о принятом решении.
https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html
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Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется
МАПП через границу РФ и Эстонии "Ивангород" временно закроют с 1 февраля