https://ria.ru/20231103/propusk-1907321924.html

Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется

Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется - РИА Новости, 03.11.2023

Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется

Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:45

2023-11-03T19:45

2023-11-03T20:02

россия

эстония

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов."Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе.Кроме того, МИДу России поручено уведомить Эстонию о принятом решении.

https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html

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россия, эстония