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Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется - РИА Новости, 03.11.2023
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19:45 03.11.2023 (обновлено: 20:02 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/propusk-1907321924.html
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется - РИА Новости, 03.11.2023
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется
Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:45
2023-11-03T20:02
россия
эстония
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов."Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе.Кроме того, МИДу России поручено уведомить Эстонию о принятом решении.
https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html
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россия, эстония
Россия, Эстония
Пункт пропуска через границу России и Эстонии временно закроется

МАПП через границу РФ и Эстонии "Ивангород" временно закроют с 1 февраля

© Sputnik / Евгений Ашихмин | Перейти в медиабанкПешеходный КПП на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска через границу России и Эстонии "Ивангород" временно закроется на реконструкцию с 1 февраля, за исключением пешеходной части, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
"Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции", - говорится в документе.
Кроме того, МИДу России поручено уведомить Эстонию о принятом решении.
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