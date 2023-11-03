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В Новосибирской области стартовал новый проект ранней профориентации - РИА Новости, 03.11.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:47 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/proforientatsiya-1907138899.html
В Новосибирской области стартовал новый проект ранней профориентации
В Новосибирской области стартовал новый проект ранней профориентации - РИА Новости, 03.11.2023
В Новосибирской области стартовал новый проект ранней профориентации
Свыше 2000 школьников Новосибирской области станут участниками масштабного профориентационного проекта, поддержанного Движением первых, – акселератора... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:47
2023-11-03T11:47
год педагога и наставника
общество
новосибирский государственный педагогический университет
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 2000 школьников Новосибирской области станут участниками масштабного профориентационного проекта, поддержанного Движением первых, – акселератора современных педагогических профессий "Включатель", сообщили в пресс-службе НГПУ. Актуальные тенденции и направления профориентации будут реализованы на четырех проектных площадках: педагогический гейм, педагогический блогинг, педагогические инновации и личный бренд будущего педагога.Первый блок обширной программы акселератора современных педагогических профессий сегодня начали реализовывать в экономическом лицее Новосибирска. Ученики старших классов учились организовывать работу школьного самоуправления, изучали механизмы, игропрактики, целеполагания, мотивации, и в конце образовательного блока придумали свои авторские игры: настольные и ролевые модели.- По итогу работы на площадке, посвященной педагогической геймификации, у нас было создано пять настольных, ролевых, педагогических игр ребята после мастер- классов объединились по группам, и в дальнейшем, в рамках реализации программы "Включатель" совместно с экспертами будут их развивать и детализировать, - отмечает начальник отдела МБУ ЦМ "Альтаир", ассистент кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ Евгения Одияк.Ключевая идея масштабного проекта заключается в том, чтобы на каждой тематической площадке региона дать школьнику попробовать себя в нескольких современных педагогических ролях: примерить на себя образ учителя игропрактика, блогера, цифрового лидера, педагога, умеющего выстроить личный бренд.- Каждая площадка и образовательный блок заканчивается проектным треком, где школьники в соответствии с программой, разрабатывают свои собственные инструменты: игры в ходе педагогического гейма, макеты страниц школьных пабликов, которые им было бы интересно читать на блогинге, современные цифровые сервисы и инструменты на площадке пед. инноваций и так далее. Новосибирский педагогический университет третий год подряд реализует включенную модель профориентации, когда мы не просто показываем возможности вуза в ходе Дня открытых дверей, но и позволяем почувствовать себя в роли современного учителя, владеющего трендовыми инструментами работы, - подчеркивает заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха Института непрерывного образования НГПУ Елена Владимировна Богданова.Примерить новый вид деятельности, спроектировать современные технологии будущего, стать автором создания новых инструментов. В течение ноября школьники Новосибирской области смогут включиться в профессию "учитель" и сделать грамотный, мотивированный выбор.- Считаю, что акселератор "Включатель" – это уникальный шанс, который нельзя упустить современным школьникам. Вместе с преподавателями Новосибирского государственного педагогического университета, игропрактиками и специалистами аппарата регионального отделения Движения Первых ребята узнают особенности профессии педагога, каким должен быть современный педагог. Также акселератор может стать для кого-то первыми шагами к той профессии, о которой он мечтал", – прокомментировала событие Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Наталья Вохмина.Акселератор современных педагогических профессий для школьников Новосибирской области "Включатель" в ноябре охватит более 2000 старшеклассников региона.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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общество, новосибирский государственный педагогический университет, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Новосибирский государственный педагогический университет, Социальный навигатор, СН_Образование

В Новосибирской области стартовал новый проект ранней профориентации

© Пресс-центр НГПУУчастники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Участники акселератора современных педагогических профессий Включатель
© Пресс-центр НГПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свыше 2000 школьников Новосибирской области станут участниками масштабного профориентационного проекта, поддержанного Движением первых, – акселератора современных педагогических профессий "Включатель", сообщили в пресс-службе НГПУ. Актуальные тенденции и направления профориентации будут реализованы на четырех проектных площадках: педагогический гейм, педагогический блогинг, педагогические инновации и личный бренд будущего педагога.
© Пресс-центр НГПУУчастники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Участники акселератора современных педагогических профессий Включатель
© Пресс-центр НГПУ
Участники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Первый блок обширной программы акселератора современных педагогических профессий сегодня начали реализовывать в экономическом лицее Новосибирска. Ученики старших классов учились организовывать работу школьного самоуправления, изучали механизмы, игропрактики, целеполагания, мотивации, и в конце образовательного блока придумали свои авторские игры: настольные и ролевые модели.
© Пресс-центр НГПУУчастники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Участники акселератора современных педагогических профессий Включатель
© Пресс-центр НГПУ
Участники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
- По итогу работы на площадке, посвященной педагогической геймификации, у нас было создано пять настольных, ролевых, педагогических игр ребята после мастер- классов объединились по группам, и в дальнейшем, в рамках реализации программы "Включатель" совместно с экспертами будут их развивать и детализировать, - отмечает начальник отдела МБУ ЦМ "Альтаир", ассистент кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ Евгения Одияк.
Ключевая идея масштабного проекта заключается в том, чтобы на каждой тематической площадке региона дать школьнику попробовать себя в нескольких современных педагогических ролях: примерить на себя образ учителя игропрактика, блогера, цифрового лидера, педагога, умеющего выстроить личный бренд.
© Пресс-центр НГПУУчастники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Участники акселератора современных педагогических профессий Включатель
© Пресс-центр НГПУ
Участники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
- Каждая площадка и образовательный блок заканчивается проектным треком, где школьники в соответствии с программой, разрабатывают свои собственные инструменты: игры в ходе педагогического гейма, макеты страниц школьных пабликов, которые им было бы интересно читать на блогинге, современные цифровые сервисы и инструменты на площадке пед. инноваций и так далее. Новосибирский педагогический университет третий год подряд реализует включенную модель профориентации, когда мы не просто показываем возможности вуза в ходе Дня открытых дверей, но и позволяем почувствовать себя в роли современного учителя, владеющего трендовыми инструментами работы, - подчеркивает заведующий кафедрой педагогики и психологии детского отдыха Института непрерывного образования НГПУ Елена Владимировна Богданова.
© Пресс-центр НГПУУчастники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Участники акселератора современных педагогических профессий Включатель
© Пресс-центр НГПУ
Участники акселератора современных педагогических профессий "Включатель"
Примерить новый вид деятельности, спроектировать современные технологии будущего, стать автором создания новых инструментов. В течение ноября школьники Новосибирской области смогут включиться в профессию "учитель" и сделать грамотный, мотивированный выбор.
- Считаю, что акселератор "Включатель" – это уникальный шанс, который нельзя упустить современным школьникам. Вместе с преподавателями Новосибирского государственного педагогического университета, игропрактиками и специалистами аппарата регионального отделения Движения Первых ребята узнают особенности профессии педагога, каким должен быть современный педагог. Также акселератор может стать для кого-то первыми шагами к той профессии, о которой он мечтал", – прокомментировала событие Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Наталья Вохмина.
Акселератор современных педагогических профессий для школьников Новосибирской области "Включатель" в ноябре охватит более 2000 старшеклассников региона.
 
Год педагога и наставникаОбществоНовосибирский государственный педагогический университетСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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