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Спецоперация, 3 ноября: Киев потерял 5,5 тысячи солдат за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 03.11.2023 (обновлено: 21:57 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/poteri-1907329217.html
Спецоперация, 3 ноября: Киев потерял 5,5 тысячи солдат за неделю
Спецоперация, 3 ноября: Киев потерял 5,5 тысячи солдат за неделю - РИА Новости, 03.11.2023
Спецоперация, 3 ноября: Киев потерял 5,5 тысячи солдат за неделю
О встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты, новом командующем Силами специальных операций ВСУ и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:14
2023-11-03T21:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
вячеслав гладков
владимир путин
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты, новом командующем Силами специальных операций ВСУ и ходе СВО — в материале РИА Новости.Владимир Путин на форуме "Сообщество"Владимир Путин на форуме "Сообщество" встретился с членами Общественной палаты. Среди прочего он попросил их продолжить работу по оказанию помощи бойцам СВО и напомнил, что причиной воссоединения Крыма с Россией, а затем и начала спецоперации стало неподобающее отношение к русским на Украине.Путин рассказал, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель. При этом сейчас там перестали нормально относиться к русскому языку и русской культуре. По его словам, если бы не такое отношение, то в России "в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом". В частности, глава государства назвал беспределом заявления о том, что русский народ не считается коренным на Украине. Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что коррупция в этой стране практически узаконена, а любой вопрос можно решить за деньги. У американцев ничего не получится в их попытках с ней бороться, уверен Путин. Потери и пленныеМинобороны опубликовало в пятницу недельную сводку о ходе проведения специальной военной операции. Военное ведомство заявило, что с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружения, местам хранения техники и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. &quot;В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников&quot;, — подчеркнули в министерстве.На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях российские военнослужащие отразили 62 атаки и контратаки, а на Херсонском сорвали попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Совокупные потери Киева на всех направлениях СВО составили более 5435 военнослужащих. Кроме того, противник лишился 28 танков, 81 боевой бронированной машины, 74 орудий полевой артиллерии, а также восьми боевых машин РСЗО и 35 различных плавсредств. Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и военной техники. Истребительная авиация и средства ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов — пять МиГ-29, три Су-27, один Су-25 и один L-39. Кроме того, удалось уничтожить вертолет Ми-8, перехватить четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM, 51 снаряд HIMARS и 274 беспилотника. &quot;В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск &quot;Восток&quot; добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного &quot;мясного штурма&quot;, — отметили в Минобороны.Обстрелы со стороны КиеваГород Шебекино в Белгородской области оказался под обстрелом со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряды попали по одному из промышленных предприятий, три человека получили ранения. Украинские войска нанесли удар по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области. Погибли девять человек, еще столько же ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Уточняется, что при обстреле ВСУ применили американские ракеты.Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска несколько раз за сутки обстреливали Донецк и Горловку. Всего они выпустили 43 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных.Убийцы получили срокиВерховный суд ДНР осудил на 17 лет строгого режима командира минометного подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, в 2019 году отдавшего приказ об артиллерийском обстреле жилых домов села Чермалык, в результате чего погиб мирный житель, сообщили РИА Новости в прокуратуре Донецкой Народной Республики.Кроме того, к 20 годам колонии строгого режима приговорили украинского военнослужащего, застрелившего из автомата жителя Мариуполя, уточнили в ведомстве.Политической воли нетПредседатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции высказался по поводу ситуации на Украине и палестино-израильского конфликта. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, поддержка одной из сторон при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации противостояний. В Москве прошли переговоры глав МИД России и Кувейта Сергея Лаврова и Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха. По их итогам глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не видит политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Ас-Сабах, в свою очередь, отметил, что Кувейт призывает к скорейшему завершению конфликта на Украине и поиску мирных решений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Организации тюркских государств в Астане заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным. Новый командующий ССО и сколько дадут оружияКак следует из указов Владимира Зеленского, опубликованных на сайте офиса президента Украины, новым командующим Силами специальных операций ВСУ стал Сергей Лупанчук, а его предшественник Виктор Хоренко уволен.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером и анонсировал получение Киевом дополнительного оружия и боеприпасов. В то же время российский военный эксперт Алексей Леонков, комментируя РИА Новости планируемый США очередной пакет военной помощи Украине, рассказал, что Запад предоставляет столько оружия, сколько нужно для обкатки на поле боя новых образцов, а не то количество, которое требует Киев. Глава украинского Минфина Cергей Марченко в интервью итальянской газете Corriere della Sera признался, что будущее страны зависит от решений США, а потеря Киевом поддержки со стороны Вашингтона приведет к "радикальному" сценарию.
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украина, россия, киев, вячеслав гладков, владимир путин, владимир сальдо, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, сцкк, миг-29, су-27, су-25
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, СЦКК, МиГ-29, Су-27, Су-25
Спецоперация, 3 ноября: Киев потерял 5,5 тысячи солдат за неделю

Минобороны: Киев потерял 5,5 тысячи солдат и 10 самолетов за неделю

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты, новом командующем Силами специальных операций ВСУ и ходе СВО — в материале РИА Новости.

Владимир Путин на форуме "Сообщество"

Владимир Путин на форуме "Сообщество" встретился с членами Общественной палаты. Среди прочего он попросил их продолжить работу по оказанию помощи бойцам СВО и напомнил, что причиной воссоединения Крыма с Россией, а затем и начала спецоперации стало неподобающее отношение к русским на Украине.
Путин рассказал, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель. При этом сейчас там перестали нормально относиться к русскому языку и русской культуре. По его словам, если бы не такое отношение, то в России "в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом".
В частности, глава государства назвал беспределом заявления о том, что русский народ не считается коренным на Украине.
Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что коррупция в этой стране практически узаконена, а любой вопрос можно решить за деньги. У американцев ничего не получится в их попытках с ней бороться, уверен Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин назвал противника России на Украине специалистом по свисту
Вчера, 16:26

Потери и пленные

Минобороны опубликовало в пятницу недельную сводку о ходе проведения специальной военной операции. Военное ведомство заявило, что с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружения, местам хранения техники и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.
«

"В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников", — подчеркнули в министерстве.

На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях российские военнослужащие отразили 62 атаки и контратаки, а на Херсонском сорвали попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.
Совокупные потери Киева на всех направлениях СВО составили более 5435 военнослужащих. Кроме того, противник лишился 28 танков, 81 боевой бронированной машины, 74 орудий полевой артиллерии, а также восьми боевых машин РСЗО и 35 различных плавсредств. Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и военной техники.
Истребительная авиация и средства ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов — пять МиГ-29, три Су-27, один Су-25 и один L-39. Кроме того, удалось уничтожить вертолет Ми-8, перехватить четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM, 51 снаряд HIMARS и 274 беспилотника.
«

"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", — отметили в Минобороны.

Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине
Вчера, 20:50

Обстрелы со стороны Киева

Город Шебекино в Белгородской области оказался под обстрелом со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряды попали по одному из промышленных предприятий, три человека получили ранения.
Украинские войска нанесли удар по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области. Погибли девять человек, еще столько же ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Уточняется, что при обстреле ВСУ применили американские ракеты.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска несколько раз за сутки обстреливали Донецк и Горловку. Всего они выпустили 43 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных.

Убийцы получили сроки

Верховный суд ДНР осудил на 17 лет строгого режима командира минометного подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, в 2019 году отдавшего приказ об артиллерийском обстреле жилых домов села Чермалык, в результате чего погиб мирный житель, сообщили РИА Новости в прокуратуре Донецкой Народной Республики.
Кроме того, к 20 годам колонии строгого режима приговорили украинского военнослужащего, застрелившего из автомата жителя Мариуполя, уточнили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"На последнем издыхании": в США рассказали, как ВСУ подставили Зеленского
Вчера, 14:05

Политической воли нет

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате видеоконференции высказался по поводу ситуации на Украине и палестино-израильского конфликта. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, поддержка одной из сторон при игнорировании законных требований другой приведет к эскалации противостояний.
В Москве прошли переговоры глав МИД России и Кувейта Сергея Лаврова и Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха. По их итогам глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не видит политической воли на Западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Ас-Сабах, в свою очередь, отметил, что Кувейт призывает к скорейшему завершению конфликта на Украине и поиску мирных решений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Организации тюркских государств в Астане заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику
Вчера, 18:05

Новый командующий ССО и сколько дадут оружия

Как следует из указов Владимира Зеленского, опубликованных на сайте офиса президента Украины, новым командующим Силами специальных операций ВСУ стал Сергей Лупанчук, а его предшественник Виктор Хоренко уволен.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел встречу с главой немецкого концерна Rheinmetall Армином Паппергером и анонсировал получение Киевом дополнительного оружия и боеприпасов.
В то же время российский военный эксперт Алексей Леонков, комментируя РИА Новости планируемый США очередной пакет военной помощи Украине, рассказал, что Запад предоставляет столько оружия, сколько нужно для обкатки на поле боя новых образцов, а не то количество, которое требует Киев.
Глава украинского Минфина Cергей Марченко в интервью итальянской газете Corriere della Sera признался, что будущее страны зависит от решений США, а потеря Киевом поддержки со стороны Вашингтона приведет к "радикальному" сценарию.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВячеслав ГладковВладимир ПутинВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСЦККМиГ-29Су-27Су-25
 
 
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