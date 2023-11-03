https://ria.ru/20231103/pomosch-1907317831.html
США объявили о выделении нового пакета помощи Украине
США объявили о выделении нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 03.11.2023
США объявили о выделении нового пакета помощи Украине
США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 миллионов долларов, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:14
2023-11-03T19:14
2023-11-03T19:53
специальная военная операция на украине
сша
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министерство обороны сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 миллионов долларов, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России", - говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена.Речь идет о вооружениях, которые поступят Киеву из арсеналов Пентагона. Блинкен подчеркнул, что США и возглавляемая ими коалиция стран продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не примет решение вывести войска из этой страны."Мы продолжим работать с Конгрессом для реализации наших интересов в сфере нацбезопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии", - указал глава американской дипломатии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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сша, украина, министерство обороны сша, энтони блинкен, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, Энтони Блинкен, НАТО, Россия
США объявили о выделении нового пакета помощи Украине
Блинкен: США выделяют новый пакет помощи Украине на $125 млн