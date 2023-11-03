https://ria.ru/20231103/poezda-1907278127.html

ФПК запускает еще три туристических поезда

ФПК запускает еще три туристических поезда - РИА Новости, 03.11.2023

ФПК запускает еще три туристических поезда

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запускает еще три туристических поезда: "К северному сиянию", "По Золотому Кольцу", "К горам и термам",... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:29

2023-11-03T17:29

2023-11-03T17:29

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федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запускает еще три туристических поезда: "К северному сиянию", "По Золотому Кольцу", "К горам и термам", сообщила компания. Холдинг РЖД уже несколько лет активно занимаются развитием туристических поездов. "Сегодня, в преддверии Дня народного единства, отправляем в первые рейсы сразу три туристических поезда. Два из них стартуют из Москвы", – говорится в сообщении. Поезд "К северному сиянию", маршрут которого пройдет через Петрозаводск, Мурманск и Вологду. "Путешественники откроют для себя "суровую" красоту природы, попробуют блюда арктической кухни, посетят интересные места и знаковые достопримечательности Петрозаводска, Мурманска и Вологды, а также увидят уникальное природное явление – северное сияние", – рассказывают особенности маршрута в ФПК. Поезд "По Золотому Кольцу" привезет туристов через Ярославль, Иваново, Владимир, а в новогодние рейсы и Муром. "В поездке туристы вдохновятся красотой и величием старинных городов, включенных в один из самых известный туристический маршрутов нашей страны", – пишет компания. Из Ростова-на-Дону впервые отправится турпоезд "К горам и термам" в Адыгею, которая удивит жителей Ростовской области и Краснодарского края красотой природы и разнообразием видов активного отдыха. Добавляется, что в каждом составе курсируют комфортабельные вагоны. Пассажиры в пути следования смогут попробовать разные блюда, приобрести гастрономические сувениры, а также купить экскурсии у проводников.

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

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