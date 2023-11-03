https://ria.ru/20231103/platforma-1907296344.html
Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре
Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре - РИА Новости, 03.11.2023
Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре
Цифровая платформа для формирования рынка шеринговых услуг мобильных установок подготовки нефти и газа будет создана в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:52
2023-11-03T17:52
2023-11-03T17:53
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
санкт-петербург
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Цифровая платформа для формирования рынка шеринговых услуг мобильных установок подготовки нефти и газа будет создана в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. Решение о создании цифровой платформы было принято в рамках панельной дискуссии "Экосистема по передвижным технологическим установкам" на XII Петербургском международном газовом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Уточняется, что дискуссия стала продолжением обсуждения вопросов создания экосистемы передвижных технологических установок и сопутствующих услуг, включающей в себя объекты подготовки нефти, газа и генерации электроэнергии. Представители отрасли рассказали о своих потребностях и факторах, которые должны учесть производители оборудования. Также был рассмотрен вопрос разработанного отраслевого стандарта по установкам для газа, описывающий основные технологические решения, обсуждение которого пройдет в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Росстандарт в 2024 году. "В результате было принято решение о создании пилотной цифровой платформы в Югре, где будет формироваться спрос и предложения по аренде мобильных установок, их сервисное обслуживание и страхование, при активном участии Газового Союза Югры и опыта Югорского научно-исследовательского института информационных технологий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/yugra-1907042088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ханты-мансийский автономный округ, санкт-петербург, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)