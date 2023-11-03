https://ria.ru/20231103/platforma-1907296344.html

Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре

Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре - РИА Новости, 03.11.2023

Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре

Цифровая платформа для формирования рынка шеринговых услуг мобильных установок подготовки нефти и газа будет создана в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:52

2023-11-03T17:52

2023-11-03T17:53

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

санкт-петербург

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Цифровая платформа для формирования рынка шеринговых услуг мобильных установок подготовки нефти и газа будет создана в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. Решение о создании цифровой платформы было принято в рамках панельной дискуссии "Экосистема по передвижным технологическим установкам" на XII Петербургском международном газовом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Уточняется, что дискуссия стала продолжением обсуждения вопросов создания экосистемы передвижных технологических установок и сопутствующих услуг, включающей в себя объекты подготовки нефти, газа и генерации электроэнергии. Представители отрасли рассказали о своих потребностях и факторах, которые должны учесть производители оборудования. Также был рассмотрен вопрос разработанного отраслевого стандарта по установкам для газа, описывающий основные технологические решения, обсуждение которого пройдет в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Росстандарт в 2024 году. "В результате было принято решение о создании пилотной цифровой платформы в Югре, где будет формироваться спрос и предложения по аренде мобильных установок, их сервисное обслуживание и страхование, при активном участии Газового Союза Югры и опыта Югорского научно-исследовательского института информационных технологий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/yugra-1907042088.html

ханты-мансийский автономный округ

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ханты-мансийский автономный округ, санкт-петербург, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)