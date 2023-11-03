https://ria.ru/20231103/pasport-1907161695.html
На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта
На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта - РИА Новости, 03.11.2023
На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта
Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:04
2023-11-03T13:04
2023-11-03T13:04
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или заключением договора, сообщается в Telegram-канале Минцифры. "На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта ... Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта - не истек ли срок его действия; подлинность паспорта - выдавался ли МВД документ с такими данными", - говорится в сообщении. Для того чтобы проверить документ, нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", ввести серию, номер, имя и фамилию. Сведения сверяются с данными МВД. "Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный", если подлинный, но просроченный - "недействительный", если поддельный - "данные не найдены", - отметили в министерстве. Если сервис не найдет чей-либо действительный паспорт, нужно обратиться в МВД для того, чтобы актуализировать сведения, также добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20231006/pasport-1901081266.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта
Минцифры: на Госуслугах можно проверить подлинность и действительность паспорта
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или заключением договора, сообщается в Telegram-канале
Минцифры.
"На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта ... Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта - не истек ли срок его действия; подлинность паспорта - выдавался ли МВД документ с такими данными", - говорится в сообщении.
Для того чтобы проверить документ, нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", ввести серию, номер, имя и фамилию. Сведения сверяются с данными МВД. "Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный", если подлинный, но просроченный - "недействительный", если поддельный - "данные не найдены", - отметили в министерстве.
Если сервис не найдет чей-либо действительный паспорт, нужно обратиться в МВД для того, чтобы актуализировать сведения, также добавили в Минцифры.
Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта