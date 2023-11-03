https://ria.ru/20231103/pasport-1907161695.html

На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта

На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта - РИА Новости, 03.11.2023

На "Госуслугах" появился сервис для проверки подлинности паспорта

Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:04

2023-11-03T13:04

2023-11-03T13:04

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале "Госуслуги", это может потребоваться перед сделкой или заключением договора, сообщается в Telegram-канале Минцифры. "На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта ... Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта - не истек ли срок его действия; подлинность паспорта - выдавался ли МВД документ с такими данными", - говорится в сообщении. Для того чтобы проверить документ, нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", ввести серию, номер, имя и фамилию. Сведения сверяются с данными МВД. "Если паспорт действительный и подлинный, появится статус "действительный", если подлинный, но просроченный - "недействительный", если поддельный - "данные не найдены", - отметили в министерстве. Если сервис не найдет чей-либо действительный паспорт, нужно обратиться в МВД для того, чтобы актуализировать сведения, также добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20231006/pasport-1901081266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)