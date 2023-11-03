https://ria.ru/20231103/parus-1907083265.html

Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите

Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите - РИА Новости, 03.11.2023

Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите

Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ", который российские космонавты запустили на орбиту во... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T04:09

2023-11-03T04:09

2023-11-03T04:09

наука

олег кононенко

николай чуб

мгту имени баумана

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ", который российские космонавты запустили на орбиту во время выхода в открытый космос 26 октября, сообщила РИА Новости руководитель Молодёжного космического центра университета Виктория Майорова. Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустят спутник, а также проследят за раскрытием его солнечного паруса. Однако в ходе работы в открытом космосе космонавты не заметили раскрытия паруса. "Это же эксперимент, его можно и не сразу проводить. Спутник на орбите, чувствует себя прекрасно, мы им управляем, мы поставили его на управление сразу же после запуска, через полтора часа. Он работоспособный", - сказала Майорова. По её словам, время проведения эксперимента не играет большой роли. "Это же образовательный эксперимент, поэтому любое накапливание результатов и опыта это очень хорошо для ребят", - добавила Майорова. Спутник был запущен не вручную, космонавты применили пусковое устройство, также разработанное студентами Бауманки. Устройство нужно, чтобы аппарат летел точно по прямой траектории. Предполагается, что в дальнейшем с его помощью можно будет запускать с борта Международной космической станции и другие наноспутники. "Парус-МГТУ" оснащён солнечным парусом, который при бомбардировке солнечными заряженными частицами создаёт тягу. При раскрутке аппарата этот парус можно вытягивать на различную длину, и таким образом регулировать тягу, чтобы менять орбиту.

https://ria.ru/20231028/mks-1905776973.html

https://ria.ru/20230923/portret-1898160627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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олег кононенко, николай чуб, мгту имени баумана