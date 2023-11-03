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Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите - РИА Новости, 03.11.2023
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Наука
 
04:09 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/parus-1907083265.html
Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите
Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите - РИА Новости, 03.11.2023
Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите
Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ", который российские космонавты запустили на орбиту во... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:09
2023-11-03T04:09
наука
олег кононенко
николай чуб
мгту имени баумана
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ", который российские космонавты запустили на орбиту во время выхода в открытый космос 26 октября, сообщила РИА Новости руководитель Молодёжного космического центра университета Виктория Майорова. Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустят спутник, а также проследят за раскрытием его солнечного паруса. Однако в ходе работы в открытом космосе космонавты не заметили раскрытия паруса. "Это же эксперимент, его можно и не сразу проводить. Спутник на орбите, чувствует себя прекрасно, мы им управляем, мы поставили его на управление сразу же после запуска, через полтора часа. Он работоспособный", - сказала Майорова. По её словам, время проведения эксперимента не играет большой роли. "Это же образовательный эксперимент, поэтому любое накапливание результатов и опыта это очень хорошо для ребят", - добавила Майорова. Спутник был запущен не вручную, космонавты применили пусковое устройство, также разработанное студентами Бауманки. Устройство нужно, чтобы аппарат летел точно по прямой траектории. Предполагается, что в дальнейшем с его помощью можно будет запускать с борта Международной космической станции и другие наноспутники. "Парус-МГТУ" оснащён солнечным парусом, который при бомбардировке солнечными заряженными частицами создаёт тягу. При раскрутке аппарата этот парус можно вытягивать на различную длину, и таким образом регулировать тягу, чтобы менять орбиту.
https://ria.ru/20231028/mks-1905776973.html
https://ria.ru/20230923/portret-1898160627.html
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олег кононенко, николай чуб, мгту имени баумана
Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб, МГТУ имени Баумана
Солнечный парус бауманского спутника снова попробуют развернуть на орбите

Космонавты снова попробуют развернуть солнечный парус бауманского спутника

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Студенты МГТУ имени Баумана проведут эксперимент с раскрытием солнечного паруса на спутнике "Парус-МГТУ", который российские космонавты запустили на орбиту во время выхода в открытый космос 26 октября, сообщила РИА Новости руководитель Молодёжного космического центра университета Виктория Майорова.
Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб запустят спутник, а также проследят за раскрытием его солнечного паруса. Однако в ходе работы в открытом космосе космонавты не заметили раскрытия паруса.
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"Это же эксперимент, его можно и не сразу проводить. Спутник на орбите, чувствует себя прекрасно, мы им управляем, мы поставили его на управление сразу же после запуска, через полтора часа. Он работоспособный", - сказала Майорова.
По её словам, время проведения эксперимента не играет большой роли.
"Это же образовательный эксперимент, поэтому любое накапливание результатов и опыта это очень хорошо для ребят", - добавила Майорова.
Спутник был запущен не вручную, космонавты применили пусковое устройство, также разработанное студентами Бауманки. Устройство нужно, чтобы аппарат летел точно по прямой траектории. Предполагается, что в дальнейшем с его помощью можно будет запускать с борта Международной космической станции и другие наноспутники.
"Парус-МГТУ" оснащён солнечным парусом, который при бомбардировке солнечными заряженными частицами создаёт тягу. При раскрутке аппарата этот парус можно вытягивать на различную длину, и таким образом регулировать тягу, чтобы менять орбиту.
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НаукаОлег КононенкоНиколай ЧубМГТУ имени Баумана
 
 
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