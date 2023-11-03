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Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 03.11.2023 (обновлено: 21:00 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907326405.html
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти - РИА Новости, 03.11.2023
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:32
2023-11-03T21:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".&quot;В результате уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых раненых&quot;, — сказал он.По словам Сальдо, разбор завалов продолжается.Обстрел произошел сегодня днем. Как заявил глава Херсонской области, ВСУ нанесли удар при помощи американских ракет. Изначально было известно об одной погибшей женщине. Позднее сенатор от региона Константин Басюк уточнил, что жертвами обстрела стали семь человек и еще столько же пострадали.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти

Сальдо: число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло 9

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания Cоциального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания Cоциального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания Cоциального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
«

"В результате уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых раненых", — сказал он.

По словам Сальдо, разбор завалов продолжается.
Обстрел произошел сегодня днем. Как заявил глава Херсонской области, ВСУ нанесли удар при помощи американских ракет. Изначально было известно об одной погибшей женщине. Позднее сенатор от региона Константин Басюк уточнил, что жертвами обстрела стали семь человек и еще столько же пострадали.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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