https://ria.ru/20231103/obstrel-1907326405.html
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти - РИА Новости, 03.11.2023
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:32
2023-11-03T20:32
2023-11-03T21:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240261_0:0:1027:578_1920x0_80_0_0_9bfe63344e5d15b7a8804d055635cfc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."В результате уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых раненых", — сказал он.По словам Сальдо, разбор завалов продолжается.Обстрел произошел сегодня днем. Как заявил глава Херсонской области, ВСУ нанесли удар при помощи американских ракет. Изначально было известно об одной погибшей женщине. Позднее сенатор от региона Константин Басюк уточнил, что жертвами обстрела стали семь человек и еще столько же пострадали.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240261_128:0:899:578_1920x0_80_0_0_77dba3d78f58e4a6de63a1f987c7d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Сальдо: число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло 9
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости.
Количество погибших при обстреле здания Соцфонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области увеличилось до девяти, сообщил глава региона региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"
.
«
"В результате уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых раненых", — сказал он.
По словам Сальдо, разбор завалов продолжается.
Обстрел произошел сегодня днем. Как заявил глава Херсонской области, ВСУ нанесли удар при помощи американских ракет. Изначально было известно об одной погибшей женщине. Позднее сенатор от региона Константин Басюк уточнил, что жертвами обстрела стали семь человек и еще столько же пострадали.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма