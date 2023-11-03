https://ria.ru/20231103/marochko-1907089640.html
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы - РИА Новости, 03.11.2023
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы
Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:33
2023-11-03T07:33
2023-11-03T07:58
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, если эта тенденция в течении десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.
https://ria.ru/20231102/poteri-1906954103.html
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харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, В мире
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, если эта тенденция в течении десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.