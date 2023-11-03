https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html

Главные достижения страны представят на открытии форума "Россия" в Москве

Главные достижения страны представят на открытии форума "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

Главные достижения страны представят на открытии форума "Россия" в Москве

Четвертого ноября в Москве на территории ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:38

2023-11-03T17:38

2023-11-03T17:38

выставка-форум "россия"

москва

выставка-форум "россия"

российское общество "знание"

совет федерации рф

валентина матвиенко

дмитрий песков

лариса долина

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Четвертого ноября в Москве на территории ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств, сообщает пресс-служба АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". 4 и 5 ноября состоятся церемонии открытия новых павильонов и выставочных пространств, концерты и образовательные мероприятия. Церемония открытия выставки-форума начнется 4 ноября в 10:00 с масштабного флешмоба, в который будут вовлечены гости ВДНХ. Они выполнят несложные танцевальные движения при поддержке профессиональных танцоров одновременно на 10 площадках. Программа продолжится детским спектаклем "1000 первых", который состоится на главной уличной сцене. Участники тысячного хора юных артистов исполнят композиции, посвященные российским федеральным округам и новым регионам. В 17:00 запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства. Представление "Книга народной мудрости" пройдет с участием певицы Ларисы Долиной и других популярных исполнителей. В 20:00 начнется музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". Посетители увидят уникальную футуристическую трехмерную композицию о развитии России. В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни". Повара и рестораторы от Владивостока до Калининграда презентуют отличительные особенности российской кухни и все кулинарное многообразие регионов. В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии. Также откроется ярмарка фермерской продукции и виноделов. Посетители также смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них - галерея "Достижения России". В футуристичном 166-метровым тоннеле, стилизованном под коллайдер, размещена информация об основных достижениях России в различных сферах жизни. Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны. Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях. В павильоне №75 экономический и культурный потенциал представят все 89 регионов России. В рамках образовательной программы выставки 4–6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание". Среди участников: заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и Александр Новак. Их выступления будут посвящены культуре, национальному многообразию, экологии, волонтерству, героизму соотечественников, науке, экономической, технологической независимости России и многим другим темам. Программа открытия выставки продолжится 5 ноября музыкальным фестивалем "Роза Ветров", эффектными лазерными представлениями от компаний "Сила Света" и "Движение Первых". Посетителей выставки также ждет вечерний концерт "VK Музыка". На главной уличной сцене выставки выступят самые ожидаемые и популярные исполнители социальной сети "ВКонтакте", участники фестиваля VK Fest, который прошел летом 2023 года во многих российских городах. На сцену поднимутся хип-хоп исполнитель Антоха МС, группа Gayazovs Brothers, Ramil, Мари Краймбрери, Seville, Zivert и другие. Международная выставка-форум "Россия" будет открыта на территории ВДНХ на протяжении 161 дня, до 12 апреля 2024 года. Гости познакомятся со 131 экспозицией, в том числе стендами 89 российских регионов, 22 федеральных органов исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Для посетителей организованы 13 экскурсионных маршрутов и свыше 500 экскурсий ежедневно. Вход на выставку будет бесплатным для всех желающих. На отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте мероприятия (www.russia.ru). Часы работы: вторник – четверг: с 10:00 до 21:00, пятница – воскресенье: с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной день.

https://ria.ru/20231103/volontery-1907105181.html

https://ria.ru/20231102/ekskursovody-1906979579.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907166446.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, выставка-форум "россия", российское общество "знание", совет федерации рф, валентина матвиенко, дмитрий песков, лариса долина