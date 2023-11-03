https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

В Европе распространяется опасный вирус. Ученые винят агрессивных комаров

В Европе распространяется опасный вирус. Ученые винят агрессивных комаров - РИА Новости, 03.11.2023

В Европе распространяется опасный вирус. Ученые винят агрессивных комаров

Более сотни человек в Италии, Франции и Испании заразились лихорадкой денге. Ее переносят азиатские тигровые комары, сумевшие приспособиться к местным условиям. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:00

2023-11-03T08:11

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Более сотни человек в Италии, Франции и Испании заразились лихорадкой денге. Ее переносят азиатские тигровые комары, сумевшие приспособиться к местным условиям. Ученые опасаются, что в регионе возникнет постоянный очаг инфекции.Самая крупная вспышка денге в ЕвропеНа конец октября в Европе подтверждено 105 случаев местного заражения вирусом денге, из них 66 — в Италии, 36 — во Франции и три — в Испании. Об этом сообщает Nature со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями.Лихорадку денге вызывает одноименный РНК-содержащий вирус из рода флавивирусов. Известны четыре его серотипа, заражающие людей. Самые опасные — первый и третий, которые при первичном инфицировании вызывают более тяжелую форму лихорадки вплоть до геморрагического шока.Распространяют вирус комары. После укуса инкубационный период длится от трех дней до двух недель. У одних заболевание протекает бессимптомно, поэтому люди не обращаются к врачу. У других повышается температура, возникают головные боли, озноб, тошнота, сыпь.Доктора, которые не сталкивались с денге раньше, путают эти симптомы с ОРВИ и не назначают тесты, поэтому реальные масштабы вспышки сложно оценить. Специального лечения не существует. Повторное заражение повышает риск более тяжелого течения, при котором пациента лечат уже в стационаре.По статистике ВОЗ, за последние два десятка лет число случаев денге в мире выросло на порядок — от полумиллиона до пяти. Инфекция встречается в ста странах.Успешное покорение мира комарамиДенге происходит из Юго-Восточной Азии, где ее переносят в основном комары вида Aedes aegypti, или желтолихорадочные. В нынешнем столетии эти насекомые распространились по всему миру, популяции закрепились там, где в холодное время температура не опускается ниже десяти градусов Цельсия. Их сородичи — азиатские тигровые комары (вид Aedes albopictus) — оказались более успешны.Впервые Aedes albopictus за пределами исходного ареала обнаружили в 1979 году — в центре Европы, в Албании. В 1990-м комар добрался до Италии, после 2000-го его заметили в других странах Средиземноморья, и очень скоро он появился в Европе, США, Латинской Америке и Африке."Aedes albopictus — один из наиболее успешных инвазивных видов. Всего за несколько десятилетий он распространился из Юго-Восточной Азии по всему миру — в основном за счет перемещения его морозостойких личинок в использованных шинах", — пишут ученые из Италии и США в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.Кровососущее прекрасно приспособилось к городской среде и пригородам, где высокая плотность населения, а значит, достаточно крови и есть подходящие места для размножения. Самка откладывает яйца в водосборниках, контейнерах, цветочных горшках. Это напоминает ей дупла деревьев и бамбуковые пни, где она селится в тропиках. Яйца азиатского тигрового комара способны переживать мороз и другие неблагоприятные условия благодаря способности пребывать в длительном состоянии диапаузы — периоде покоя перед вылуплением.Комары этого вида крайне агрессивны, активны даже днем и среди всех инвазивных видов кровососущих наиболее опасны для Европы. За последние десять лет они вызвали несколько вспышек: в 2010 году во Франции, в 2018-м в Испании, в 2020-м — в Италии. Насекомые переносят, помимо денге, вирусы Зика, чикунгунья, личинки нитчатых червей рода Dirofilaria, которые вызывают дирофиляриозы у людей и животных.Самые крупные европейские популяции Aedes albopictus сложились в Италии. В этом году большинство случаев денге выявили в провинциях Ломбардии и Лацио, а также в Риме.Во Франции местных заражений меньше, чем в прошлом году, однако вспышка распространилась на два новых региона: Овернь — Рона — Альпы и Иль-де-Франс. Кроме того, в стране зафиксировали 1414 завозных случаев — в основном у вернувшихся с Мартиники и Гваделупы. Это в семь раз больше, чем в 2022-м.Кроме желтолихорадочного и тигрового, в Европе обосновались еще два инвазивных вида — Aedes japonicus и Aedes koreicus. Также там обнаружили Aedes atropalpus, хотя его популяция еще не укоренилась в этой части света.Всем денгеК 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. Таковы результаты моделирования международного коллектива ученых, опубликованного в Nature Microbiology.За основу авторы взяли скорость распространения насекомых по планете. Расчеты показали, что в США Aedes aegypti движется на север со скоростью примерно 250 километров в год и достигнет Чикаго к 2050-му. Aedes atropalpus захватывает территорию Америки медленнее — примерно по 60 километров в год.В Европе все наоборот. Желтолихорадочный комар закрепится только в нескольких изолированных районах на юге Италии и в Турции. А его сородич распространится практически по всему региону. Ничто не помешает ему также обосноваться в следующие 30 лет в высокогорных районах Южной Америки и Восточной Африки.К 2080 году 197 стран окажутся в зоне риска по инфекциям, переносимым этим видом кровососущих.

https://ria.ru/20230725/tailand-1886113830.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, медицина, инфекции, здоровье, вирус зика, комар