https://ria.ru/20241227/pitanie-1838980961.html

Раздельное питание: таблица совместимости продуктов для похудения

Раздельное питание: таблица совместимости продуктов, меню на неделю для похудения

Раздельное питание: таблица совместимости продуктов для похудения

Раздельное питание — система питания, основанная на теории совместимости и несовместимости продуктов. Диета активно используется женщинами, желающими похудеть,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:05:00+03:00

2024-12-27T13:05:00+03:00

2024-12-27T13:08:00+03:00

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Раздельное питание — система питания, основанная на теории совместимости и несовместимости продуктов. Диета активно используется женщинами, желающими похудеть, а ее популяризаторы утверждают, что такой способ питания позволит продлить молодость и здоровье на долгие годы. РИА Новости выясняет, есть ли реальная польза от раздельного питания и как составить меню на день, используя таблицу совместимости продуктов.Раздельное питаниеСистема питания, основанная на совместимости продуктов, была впервые озвучена американским хирургом Уильямом Говардом Хэем в конце 19 века. Но интерес к ней вырос в начале 20 века после публикации книги натуропата Герберта Шелтона "Правильное сочетание пищевых продуктов" в 1928 году. В своем труде специалист собрал воедино научные исследования об особенностях работы ЖКТ И. П. Павлова и У. Г. Хэя и выдвинул собственную гипотезу о несовместимости некоторых продуктов питания, которая приводит к ухудшению состояния здоровья. Сегодня она известна как "раздельное питание".Основные принципыВ своей книге Герберт Шелтон утверждает, что ферменты эффективно расщепляют пищу одного вида, а это, в свою очередь, ускоряет метаболизм и облегчает процесс пищеварения. По мнению последователей раздельного питания, смешанная пища при поступлении в организм тормозит деятельность ферментов из-за чего наблюдается нарушение пищеварения. То есть, если съесть привычное человеку блюдо из мяса (белок) и макарон (углеводы), оно не будет усвоено организмом правильно: углеводы будут активно перерабатываться в ЖКТ, а белок гнить. Это может вызвать процессы брожения, повышенное газообразование, обменные нарушения и интоксикацию организма. Чтобы этого не происходило, Шелтон призывает употреблять один вид продуктов в пищу и ссылаться на схему совместимости продуктов.Согласно данной системе рацион должен составляться с учетом следующих принципов:Как утверждал сам Шелтон: "Природа не производит бутербродов!". Поэтому важно выбирать простую, естественную пищу, правильно сочетая продукты между собой.Польза и плюсыПринципы раздельного питания в некотором схожи с основами правильного питания, благодаря чему данная диета поможет избавиться от лишнего веса, улучшить самочувствие и нормализовать пищеварение. Диета с минимальным потреблением сахара, крахмала и жиров не предлагает считать калории и вводить жесткие ограничения, что значительно облегчает процесс похудения.Отдельное преимущество в том, что совместимые продукты быстрее усваиваются, не задерживаясь в пищеварительном тракте и не вызывая брожение, гниение. По этой причине раздельное питание часто назначают диетологи и гастроэнтерологи при расстройствах работы ЖКТ, болезнях сердечно-сосудистой системы.Также раздельное питание поможет спортсменам быстрее избавиться от лишнего жира в организме и наладить пищевые привычки людям с расстройствами пищевого поведения. Строгость системы помогает снизить объемы потребляемой пищи и искоренить привычку переедать.Вред и минусыПервый минус раздельного питания в сложности адаптации организма. В первое время человека, желающего испытать диету на себе, может сопровождать постоянное чувство голода и упадок сил из-за непривычных для пищеварительной системы приемов пищи и резкого снижения суточной калорийности рациона.Дополнительно стоит отметить:Эксперты в области питания разрешают здоровым людям практиковать раздельное питание для похудения или восстановления организма в течение определенного периода и под строгим контролем врача. Постоянное следование системе может привести к полной перестройке пищеварительной системы и нарушению выработки определенных ферментов для правильной переработки пищи, что может спровоцировать развитие хронических заболеваний.Как начать раздельное питаниеЧтобы начать питаться раздельно, важно составлять рацион, используя только совместимые продукты. Кроме этого, существует ряд правил, от которых зависит эффективность данного способа питания.ПравилаПопуляризатор системы рекомендует придерживаться следующих правил:1. Нельзя пить во время еды, так как чай и кофе стимулируют аппетит, что может привести к перееданию, а вода разбавляет пищеварительный сок. Поэтому нужно пить за 10-15 минут до еды или через полчаса после употребления фруктов, через 2 часа — после крахмалистых продуктов, через 4 часа — после белка.2. Перерыв между употреблением белков и углеводов должен длиться не менее 2 часов. Следовательно, нужно есть каждые 2-3 часа, допуская перекусы между основными приемами пищи.3. Пищу нужно тщательно пережевывать, так как это способствует быстрому чувству насыщения и помогает пищеварению быстрее переварить поступившие продукты.4. Из рациона следует исключить различные копчености, колбасные изделия, отдав предпочтение постному мясу, птице и рыбе, приготовленных с помощью запекания, тушения, варки. Также Шелтон рекомендует сократить потребление соли, перца и специй, которые тормозят процессы пищеварения и раздражают кишечник.5. Идеальный рацион должен состоять из "нейтральных" продуктов — овощей и фруктов. Ограничения накладываются на сложные углеводы, белки и жиры.Также рекомендуется садиться за стол только при ощущении чувства голода и отказываться от пищи при недомоганиях или перед серьезной работой.Таблица совместимости продуктовШелтон делил продукты на соответствующие группы:Последняя группа сочетается со многими продуктами. Совместимость остальных указана в таблице.Меню на неделю для похуденияСпециалисты советуют составлять рацион, исходя из ваших вкусовых предпочтений, но не забывая о совместимости продуктов. Варианты основных приемов пищи на неделю:На второй завтрак или полдник можно съесть кислый или полукислый фрукт, арбуз, дыню, творог, горсть орехов или сухофруктов. В течение диеты рекомендуется устраивать разгрузочные дни на яблоках или кефире один раз в 1-2 недели. Также не стоит забывать о калорийности рациона.ЖенщинамДля желающих похудеть суточная норма калорий при раздельном питании не должна превышать 1200-1500 калорий, а для поддержки веса — 1800-2000 калорий. Важно: на расчет влияет наличие и частота физических нагрузок.МужчинамСредняя суточная калорийность рациона — 2500-3000 ккал. Для похудения необходимо соблюдать дефицит калорий. Принципы составления меню при раздельном питании остаются такими же, за исключением размера порций.Простые рецепты для раздельного питанияТыквенный крем-супИнгредиенты:Нарезанную на кусочки тыкву выложить на противень, добавить масло и запечь в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости (примерно 30 минут). В сотейнике обжарить нарезанные морковь, лук и чеснок до готовности. К овощам добавить приготовленную тыкву, специи, бульон. Накрыть крышкой и варить на медленном огне 15-20 минут. После добавить сливки и измельчить массу погружным блендером.Тушеная курица с перцем и помидорамиПонадобится:Промытое куриное филе, перец и помидор нарезать кубиками. Лук и чеснок измельчить. На разогретом масле обжарить перец и лук до прозрачности, добавить чеснок и курицу. После добавить томаты, кипяток, специи, накрыть крышкой и тушить на медленном огне в течение 40 минут.Запеченный грейпфрутИнгредиенты:Разрезать грейпфрут пополам. Каждую половинку посыпать корицей и полить медом. Запекать в разогретой до 250 градусов духовке 7-10 минут.Эффективность и какого результата можно добитьсяСудя по многочисленным отзывам в интернете, раздельное питание достаточно эффективно в борьбе с лишним весом. Это обусловлено небольшой калорийностью рациона, обилием овощей, фруктов и животного белка в меню, что также характерно для правильного питания. Используя систему в качестве диеты, первые изменения в минус 1-3 кг могут порадовать в первую неделю. Но все зависит от количества избыточного веса, наличия регулярных физических нагрузок и особенностей организма человека.Примечательно, что у большинства ушедшие килограммы не возвращаются, так как система учит питаться относительно правильно, сбалансировано потребляя белки, жиры и углеводы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье, питание, похудение, диета