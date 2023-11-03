https://ria.ru/20231103/banking-1907301781.html

Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу

Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу - РИА Новости, 03.11.2023

Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу

Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:11

2023-11-03T18:11

2023-11-03T18:11

республика татарстан

экономика

россия

рустам минниханов

ак барс (банк)

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg

КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. "Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно включился в реализацию проекта. Менее чем за два месяца в реестр участников эксперимента вошли две финансовые организации республики ("Ак Барс банк" и "Ак Барс капитал"), еще две заявки - на рассмотрении. К данной работе проявляют интерес и зарубежные партнеры: участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк" из Ирана", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения плана мероприятий по развитию партнерских финансов на территории республики. По словам Минниханова, принятие федерального закона стимулировало интерес населения и бизнеса к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года. "Отрасль партнерских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. Безусловно, эти инструменты востребованы в нашей стране и позволят привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы… Развитие партнерских финансов – важный инструмент для взаимодействия с исламскими странами. Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у президента Российской Федерации", - отметил он. Вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в настоящее время ряд кредитных организаций и финансовых компаний оказывают услуги в области партнерских финансов: потребительское и бизнес-финансирование, жилищное финансирование на условиях рассрочки, лизинг в соответствии с требованиями шариата, вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. "Ак Барс банк" и Сбер предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов. По информации министра, с помощью инструментов партнерского финансирования уже профинансировано около 2 тысяч предприятий, более 1 тысячи семей приобрели квартиры, выпущено свыше 7 тысяч банковских карт. Согласно проведенному опросу, в исламских продуктах заинтересованы 39% предприятий. В то же время, по словам Шагиахметова, целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, а также выравнивания условий реализации партнерских и традиционных финансов. Министр представил план мероприятий по развитию партнерских финансов в Татарстане на период эксперимента. Дорожная карта, в частности, включает повышение информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса в области партнерских финансов, подготовку специалистов, внесение предложений (в том числе по нормативному регулированию), развитие рынка и финансовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в проекты на принципах партнерских финансов, расширение международного сотрудничества.

https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, рустам минниханов, ак барс (банк), республика татарстан (татарстан)