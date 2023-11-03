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Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу - РИА Новости, 03.11.2023
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18:11 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/banking-1907301781.html
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу - РИА Новости, 03.11.2023
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу
Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:11
2023-11-03T18:11
республика татарстан
экономика
россия
рустам минниханов
ак барс (банк)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. "Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно включился в реализацию проекта. Менее чем за два месяца в реестр участников эксперимента вошли две финансовые организации республики ("Ак Барс банк" и "Ак Барс капитал"), еще две заявки - на рассмотрении. К данной работе проявляют интерес и зарубежные партнеры: участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк" из Ирана", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения плана мероприятий по развитию партнерских финансов на территории республики. По словам Минниханова, принятие федерального закона стимулировало интерес населения и бизнеса к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года. "Отрасль партнерских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. Безусловно, эти инструменты востребованы в нашей стране и позволят привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы… Развитие партнерских финансов – важный инструмент для взаимодействия с исламскими странами. Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у президента Российской Федерации", - отметил он. Вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в настоящее время ряд кредитных организаций и финансовых компаний оказывают услуги в области партнерских финансов: потребительское и бизнес-финансирование, жилищное финансирование на условиях рассрочки, лизинг в соответствии с требованиями шариата, вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. "Ак Барс банк" и Сбер предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов. По информации министра, с помощью инструментов партнерского финансирования уже профинансировано около 2 тысяч предприятий, более 1 тысячи семей приобрели квартиры, выпущено свыше 7 тысяч банковских карт. Согласно проведенному опросу, в исламских продуктах заинтересованы 39% предприятий. В то же время, по словам Шагиахметова, целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, а также выравнивания условий реализации партнерских и традиционных финансов. Министр представил план мероприятий по развитию партнерских финансов в Татарстане на период эксперимента. Дорожная карта, в частности, включает повышение информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса в области партнерских финансов, подготовку специалистов, внесение предложений (в том числе по нормативному регулированию), развитие рынка и финансовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в проекты на принципах партнерских финансов, расширение международного сотрудничества.
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экономика, россия, рустам минниханов, ак барс (банк), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Ак Барс (банк), Республика Татарстан (Татарстан)

Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона.
С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.
«
"Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно включился в реализацию проекта. Менее чем за два месяца в реестр участников эксперимента вошли две финансовые организации республики ("Ак Барс банк" и "Ак Барс капитал"), еще две заявки - на рассмотрении. К данной работе проявляют интерес и зарубежные партнеры: участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк" из Ирана", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения плана мероприятий по развитию партнерских финансов на территории республики.
По словам Минниханова, принятие федерального закона стимулировало интерес населения и бизнеса к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года.
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«
"Отрасль партнерских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. Безусловно, эти инструменты востребованы в нашей стране и позволят привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы… Развитие партнерских финансов – важный инструмент для взаимодействия с исламскими странами. Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у президента Российской Федерации", - отметил он.
Вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в настоящее время ряд кредитных организаций и финансовых компаний оказывают услуги в области партнерских финансов: потребительское и бизнес-финансирование, жилищное финансирование на условиях рассрочки, лизинг в соответствии с требованиями шариата, вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. "Ак Барс банк" и Сбер предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов.
По информации министра, с помощью инструментов партнерского финансирования уже профинансировано около 2 тысяч предприятий, более 1 тысячи семей приобрели квартиры, выпущено свыше 7 тысяч банковских карт. Согласно проведенному опросу, в исламских продуктах заинтересованы 39% предприятий. В то же время, по словам Шагиахметова, целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, а также выравнивания условий реализации партнерских и традиционных финансов.
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Министр представил план мероприятий по развитию партнерских финансов в Татарстане на период эксперимента. Дорожная карта, в частности, включает повышение информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса в области партнерских финансов, подготовку специалистов, внесение предложений (в том числе по нормативному регулированию), развитие рынка и финансовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в проекты на принципах партнерских финансов, расширение международного сотрудничества.
 
Республика ТатарстанЭкономикаРоссияРустам МиннихановАк Барс (банк)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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