https://ria.ru/20231103/banking-1907301781.html
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу - РИА Новости, 03.11.2023
Минниханов: Татарстан активно включился в проект по партнерскому банкингу
Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:11
2023-11-03T18:11
2023-11-03T18:11
республика татарстан
экономика
россия
рустам минниханов
ак барс (банк)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона. С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. "Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно включился в реализацию проекта. Менее чем за два месяца в реестр участников эксперимента вошли две финансовые организации республики ("Ак Барс банк" и "Ак Барс капитал"), еще две заявки - на рассмотрении. К данной работе проявляют интерес и зарубежные партнеры: участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк" из Ирана", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения плана мероприятий по развитию партнерских финансов на территории республики. По словам Минниханова, принятие федерального закона стимулировало интерес населения и бизнеса к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года. "Отрасль партнерских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. Безусловно, эти инструменты востребованы в нашей стране и позволят привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы… Развитие партнерских финансов – важный инструмент для взаимодействия с исламскими странами. Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у президента Российской Федерации", - отметил он. Вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в настоящее время ряд кредитных организаций и финансовых компаний оказывают услуги в области партнерских финансов: потребительское и бизнес-финансирование, жилищное финансирование на условиях рассрочки, лизинг в соответствии с требованиями шариата, вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. "Ак Барс банк" и Сбер предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов. По информации министра, с помощью инструментов партнерского финансирования уже профинансировано около 2 тысяч предприятий, более 1 тысячи семей приобрели квартиры, выпущено свыше 7 тысяч банковских карт. Согласно проведенному опросу, в исламских продуктах заинтересованы 39% предприятий. В то же время, по словам Шагиахметова, целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, а также выравнивания условий реализации партнерских и традиционных финансов. Министр представил план мероприятий по развитию партнерских финансов в Татарстане на период эксперимента. Дорожная карта, в частности, включает повышение информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса в области партнерских финансов, подготовку специалистов, внесение предложений (в том числе по нормативному регулированию), развитие рынка и финансовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в проекты на принципах партнерских финансов, расширение международного сотрудничества.
https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html
https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рустам минниханов, ак барс (банк), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Ак Барс (банк), Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Татарстан активно включился в реализацию проекта по развитию партнерских (исламских) финансов на территории республики, сообщает пресс-служба главы региона.
С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ
приняли этим летом.
«
"Рустам Минниханов
отметил, что Татарстан активно включился в реализацию проекта. Менее чем за два месяца в реестр участников эксперимента вошли две финансовые организации республики ("Ак Барс банк
" и "Ак Барс капитал"), еще две заявки - на рассмотрении. К данной работе проявляют интерес и зарубежные партнеры: участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк" из Ирана", - говорится в сообщении по итогам рассмотрения плана мероприятий по развитию партнерских финансов на территории республики.
По словам Минниханова, принятие федерального закона стимулировало интерес населения и бизнеса к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года.
"МБ Банк" открыл в Казани офис для оказания услуг исламского банкинга
«
"Отрасль партнерских финансов - одна из самых быстрорастущих в мире. Безусловно, эти инструменты востребованы в нашей стране и позволят привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы… Развитие партнерских финансов – важный инструмент для взаимодействия с исламскими странами. Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у президента Российской Федерации", - отметил он.
Вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в настоящее время ряд кредитных организаций и финансовых компаний оказывают услуги в области партнерских финансов: потребительское и бизнес-финансирование, жилищное финансирование на условиях рассрочки, лизинг в соответствии с требованиями шариата, вложения средств через инвестиционные договоры и паевые фонды. "Ак Барс банк" и Сбер предлагают дебетовую карту, соответствующую принципам партнерских финансов.
По информации министра, с помощью инструментов партнерского финансирования уже профинансировано около 2 тысяч предприятий, более 1 тысячи семей приобрели квартиры, выпущено свыше 7 тысяч банковских карт. Согласно проведенному опросу, в исламских продуктах заинтересованы 39% предприятий. В то же время, по словам Шагиахметова, целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, а также выравнивания условий реализации партнерских и традиционных финансов.
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг
Министр представил план мероприятий по развитию партнерских финансов в Татарстане на период эксперимента. Дорожная карта, в частности, включает повышение информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса в области партнерских финансов, подготовку специалистов, внесение предложений (в том числе по нормативному регулированию), развитие рынка и финансовой инфраструктуры, привлечение инвестиций в проекты на принципах партнерских финансов, расширение международного сотрудничества.