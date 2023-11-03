https://ria.ru/20231103/akvarium-1907082525.html

Эксперт объяснил, почему ГРУ зачастую называют "Аквариумом"

Эксперт объяснил, почему ГРУ зачастую называют "Аквариумом" - РИА Новости, 03.11.2023

Эксперт объяснил, почему ГРУ зачастую называют "Аквариумом"

Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) зачастую называют "Аквариумом", потому что из него хорошо видно все происходящее в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:25

2023-11-03T03:25

2023-11-03T05:28

владимир винокур

виктор суворов (владимир резун)

главное разведывательное управление рф

сергей сафронов (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) зачастую называют "Аквариумом", потому что из него хорошо видно все происходящее в мире, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В России 5 ноября отметят профессиональный праздник – День военного разведчика. Предатель, бывший офицер ГРУ Владимир Резун (под псевдонимом Виктор Суворов) впервые назвал эту разведслужбу "Аквариумом" в написанной им в 1985 году в автобиографической манере одноименной книге. С тех пор это название стало обиходным. "За основу этого необычного названия он, как можно предположить, взял, во-первых, внешний вид главного здания ведомства из стекла и бетона и, во-вторых, стараясь подчеркнуть, что из него видно все, что происходит в мире", - сказал Винокуров.

https://ria.ru/20231103/razvedka-1907082318.html

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владимир винокур, виктор суворов (владимир резун), главное разведывательное управление рф, сергей сафронов (телеведущий), россия