https://ria.ru/20231102/vystavka-1906970964.html
Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ
Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023
Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ
Все регионы России подготовили свои тематические стенды для выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:29
2023-11-02T15:29
2023-11-02T15:29
технологии
кировская область
ульяновск
волгоградская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все регионы России подготовили свои тематические стенды для выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Пермь на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра. Как объяснили организаторы выставки, динозавр был выбран потому, что в этом регионе находят останки динозавров. Ульяновск на своем стенде разместил макет самолета, Башкортостан оформил свой стенд в форме космолета, Волгоградская область - уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать. Как ранее говорила директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, свои стенды на выставке-форуме представят все 89 регионов страны. Международная выставка -форум " Россия " на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231031/platok-1906398309.html
https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html
кировская область
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технологии, кировская область, ульяновск, волгоградская область
Технологии, Кировская область, Ульяновск, Волгоградская область
Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ
Регионы подготовили тематические стенды для выставки-форума "Россия" на ВДНХ