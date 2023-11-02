https://ria.ru/20231102/vystavka-1906970964.html

Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ

Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023

Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ

Все регионы России подготовили свои тематические стенды для выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:29

2023-11-02T15:29

2023-11-02T15:29

технологии

кировская область

ульяновск

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c2803137a4e3e0831d078bd0dfb3884.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все регионы России подготовили свои тематические стенды для выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Пермь на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра. Как объяснили организаторы выставки, динозавр был выбран потому, что в этом регионе находят останки динозавров. Ульяновск на своем стенде разместил макет самолета, Башкортостан оформил свой стенд в форме космолета, Волгоградская область - уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать. Как ранее говорила директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, свои стенды на выставке-форуме представят все 89 регионов страны. Международная выставка -форум " Россия " на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231031/platok-1906398309.html

https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html

кировская область

ульяновск

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, кировская область, ульяновск, волгоградская область