https://ria.ru/20231102/vyplaty-1906972348.html

В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка

В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 02.11.2023

В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка

Предложение Общественной палаты ввести в РФ "отцовский" или "многодетный" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка хорошее, но необходимо посчитать, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:32

2023-11-02T15:32

2023-11-02T15:42

общество

россия

александр башкин

совет федерации рф

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение Общественной палаты ввести в РФ "отцовский" или "многодетный" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка хорошее, но необходимо посчитать, понять, где взять такие средства, сказал РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. В России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия". "Идея хорошая, но нужно посчитать, где взять деньги - с какого направления экономического развития или социальной защиты, откуда нужно будет забрать", - сказал Башкин. Он также отметил, что нужно понять, сколько средств необходимо для реализации этой идеи.

https://ria.ru/20231102/kapital-1906957594.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, александр башкин, совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы