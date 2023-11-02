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В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка
В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 02.11.2023
В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка
Предложение Общественной палаты ввести в РФ "отцовский" или "многодетный" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка хорошее, но необходимо посчитать, РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:32
2023-11-02T15:32
2023-11-02T15:42
общество
россия
александр башкин
совет федерации рф
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение Общественной палаты ввести в РФ "отцовский" или "многодетный" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка хорошее, но необходимо посчитать, понять, где взять такие средства, сказал РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. В России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия". "Идея хорошая, но нужно посчитать, где взять деньги - с какого направления экономического развития или социальной защиты, откуда нужно будет забрать", - сказал Башкин. Он также отметил, что нужно понять, сколько средств необходимо для реализации этой идеи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр башкин, совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Совфеде оценили идею выплат при рождении третьего ребенка
Башкин: надо понять, сколько денег нужно на выплаты за рождение третьего ребенка
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение Общественной палаты ввести в РФ "отцовский" или "многодетный" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка хорошее, но необходимо посчитать, понять, где взять такие средства, сказал РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
В России предлагают ввести "отцовский" капитал за рождение или усыновление третьего ребенка, предполагается выдавать миллион рублей в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, об этом пишет газета "Известия".
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"Идея хорошая, но нужно посчитать, где взять деньги - с какого направления экономического развития или социальной защиты, откуда нужно будет забрать", - сказал Башкин.
Он также отметил, что нужно понять, сколько средств необходимо для реализации этой идеи.
В комитете Госдумы по семье поддержали идею отцовского капитала