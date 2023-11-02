https://ria.ru/20231102/vuchich-1906983933.html

Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол

Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 02.11.2023

Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол

Президент Сербии Александр Вучич последовательно и принципиально не поддерживает санкции Запада против России, что дает возможность развивать сотрудничество,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:15

2023-11-02T16:15

2023-11-02T16:16

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александр вучич

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич последовательно и принципиально не поддерживает санкции Запада против России, что дает возможность развивать сотрудничество, сообщил посол РФ Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским лидером. Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. "Он говорил о всех своих контактах с Западом, включая вчерашний разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там, конечно, как всегда, фигурирует вопрос присоединения к антироссийским санкциям и мерам. Но наша встреча еще раз показала, что у него позиция принципиальная, последовательная, однажды выработанная коллективным образом в Белграде сразу после начала СВО и запуска санкционного режима Западом", - заявил посол РФ журналистам. "Он остается привержен этой позиции, которая нам дает возможность продолжать сотрудничать, не только сохраняя сделанное в течение многих предыдущих лет, но и развивать связи по целому ряду основных направлений", - подчеркнул Боцан-Харченко.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906596959.html

https://ria.ru/20231102/kosovo-1906932899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия