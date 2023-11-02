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Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 02.11.2023
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16:15 02.11.2023 (обновлено: 16:16 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vuchich-1906983933.html
Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол
Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол - РИА Новости, 02.11.2023
Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол
Президент Сербии Александр Вучич последовательно и принципиально не поддерживает санкции Запада против России, что дает возможность развивать сотрудничество,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:15
2023-11-02T16:16
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич последовательно и принципиально не поддерживает санкции Запада против России, что дает возможность развивать сотрудничество, сообщил посол РФ Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским лидером. Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг. "Он говорил о всех своих контактах с Западом, включая вчерашний разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там, конечно, как всегда, фигурирует вопрос присоединения к антироссийским санкциям и мерам. Но наша встреча еще раз показала, что у него позиция принципиальная, последовательная, однажды выработанная коллективным образом в Белграде сразу после начала СВО и запуска санкционного режима Западом", - заявил посол РФ журналистам. "Он остается привержен этой позиции, которая нам дает возможность продолжать сотрудничать, не только сохраняя сделанное в течение многих предыдущих лет, но и развивать связи по целому ряду основных направлений", - подчеркнул Боцан-Харченко.
https://ria.ru/20231101/gaz-1906596959.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко, александр вучич, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол

Посол: Боцан-Харченко: Вучич принципиально не поддерживает санкции против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич последовательно и принципиально не поддерживает санкции Запада против России, что дает возможность развивать сотрудничество, сообщил посол РФ Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским лидером.
Глава сербского государства принял российского дипломата в четверг.
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"Он говорил о всех своих контактах с Западом, включая вчерашний разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там, конечно, как всегда, фигурирует вопрос присоединения к антироссийским санкциям и мерам. Но наша встреча еще раз показала, что у него позиция принципиальная, последовательная, однажды выработанная коллективным образом в Белграде сразу после начала СВО и запуска санкционного режима Западом", - заявил посол РФ журналистам.
"Он остается привержен этой позиции, которая нам дает возможность продолжать сотрудничать, не только сохраняя сделанное в течение многих предыдущих лет, но и развивать связи по целому ряду основных направлений", - подчеркнул Боцан-Харченко.
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В миреРоссияСербияБелград (город)Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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