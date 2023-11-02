https://ria.ru/20231102/vsu-1907070706.html

СМИ узнали, почему ВСУ потеряли французские разведывательные машины

СМИ узнали, почему ВСУ потеряли французские разведывательные машины - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ узнали, почему ВСУ потеряли французские разведывательные машины

Войска Украины неправильно использовали первую партию военных разведывательных автомобилей, полученных от Франции, при этом они могут получить новую партию этих РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:33

2023-11-02T23:33

2023-11-02T23:33

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

франция

владимир путин

сергей лавров

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Войска Украины неправильно использовали первую партию военных разведывательных автомобилей, полученных от Франции, при этом они могут получить новую партию этих машин, сообщает журнал Forbes. Газета подчеркивает, что Франция уже поставила Украине разведывательные машины AMX-10RC. Отмечается, что Киев получит еще 40 машин этого типа. "Украинцы неправильно использовали хорошо оснащенные разведывательные машины, имеющие, однако, тонкую броню, в первые дни своего... контрнаступления. Они использовали их как танки - и быстро потеряли многие из них", - говорится в публикации издания. Как пишет Forbes, ВСУ хотят получить еще 40 машин AMX-10RC, так как они действительно "усвоили ужасные уроки" первой недели контрнаступления и определились с подходящей ролью колесных машин. Согласно газете, в июне 2023 года ВСУ потеряли несколько машин AMX-10RC при попытке использовать их для атаки. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231026/kontrnastuplenie-1905381973.html

https://ria.ru/20231026/tank-1905276744.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, франция, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато