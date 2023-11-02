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МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку - РИА Новости, 02.11.2023
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13:31 02.11.2023 (обновлено: 13:36 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906929154.html
МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку
МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку - РИА Новости, 02.11.2023
МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку
Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявила в четверг официальный представитель РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:31
2023-11-02T13:36
россия
москва
азербайджан
мария захарова
никол пашинян
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - сказала Захарова в ходе брифинга.Комментируя встречу премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна, которая состоялась 27 октября в Грузии, она подчеркнула, что Москва приветствует "любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном".
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россия, москва, азербайджан, мария захарова, никол пашинян
Россия, Москва, Азербайджан, Мария Захарова, Никол Пашинян
МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку

Захарова: Москва готова организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Комментируя встречу премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна, которая состоялась 27 октября в Грузии, она подчеркнула, что Москва приветствует "любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном".
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