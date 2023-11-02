https://ria.ru/20231102/vstrecha-1906929154.html

МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку

МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку - РИА Новости, 02.11.2023

МИД России выразил готовность организовать встречу Москвы, Еревана и Баку

Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявила в четверг официальный представитель РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:31

2023-11-02T13:31

2023-11-02T13:36

россия

москва

азербайджан

мария захарова

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехсторонюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - сказала Захарова в ходе брифинга.Комментируя встречу премьер-министров Азербайджана и Армении Али Асадова и Никола Пашиняна, которая состоялась 27 октября в Грузии, она подчеркнула, что Москва приветствует "любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном".

https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

россия

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, азербайджан, мария захарова, никол пашинян