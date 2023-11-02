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В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины - РИА Новости, 02.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906886212.html
В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины - РИА Новости, 02.11.2023
В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:55
2023-11-02T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил шеремет
валерий залужный
госдума рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. "Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы. "Горе-воины, которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи, как и натовские танки и прочие оружие, которое поставлялось на Украину, а затем горело и взрывалось", - подчеркнул депутат. По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, валерий залужный, госдума рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Валерий Залужный, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины

Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
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"Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.
"Горе-воины, которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи, как и натовские танки и прочие оружие, которое поставлялось на Украину, а затем горело и взрывалось", - подчеркнул депутат. По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМихаил ШереметВалерий ЗалужныйГосдума РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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