https://ria.ru/20231102/ukraina-1906886212.html

В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины

В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины - РИА Новости, 02.11.2023

В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:55

2023-11-02T11:55

2023-11-02T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины. Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. "Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы. "Горе-воины, которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи, как и натовские танки и прочие оружие, которое поставлялось на Украину, а затем горело и взрывалось", - подчеркнул депутат. По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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