В Госдуме призвали Залужного думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.
Ранее Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
"Риторика Залужного за последнее время кардинально изменилась, и сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, тактика и стратегия ВСУ, разработанная натовскими специалистами, не оправдалась, российская армия сдержала наступление противника и уничтожила его основные боеспособные силы.
"Горе-воины, которые занимались и воспитывались по натовским калькам, пришли к бесславному окончанию своей наступательной эпопеи, как и натовские танки и прочие оружие, которое поставлялось на Украину, а затем горело и взрывалось", - подчеркнул депутат. По его словам, киевские власти показали свое "гнилое нутро", бросив на верную смерть на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах наступательной операции.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.