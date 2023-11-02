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Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада - РИА Новости, 02.11.2023
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11:07 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/ukraina-1906873116.html
Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада
Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада - РИА Новости, 02.11.2023
Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада
За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:07
2023-11-02T11:07
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от чего получал прибыль, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", - отметил сенатор. По мнению Косачева, если не говорить про последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей, то Киеву "важнее понравиться главному спонсору режима - США, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу". Сама Украина за три десятилетия незалежности отношениях с Западом прошла четыре этапа: "из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", добавил Косачев. "Тотальная безответственность украинских властей стала возможной только в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада. И во всё возрастающей степени - исключительно за его счет", - заключил политик.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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украина, константин косачев, в мире, сша, россия, совет федерации рф
Украина, Константин Косачев, В мире, США, Россия, Совет Федерации РФ
Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада

Косачев: Украина за 30 лет прошла путь от воспитанников до иждивенцев

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от чего получал прибыль, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", - отметил сенатор.
По мнению Косачева, если не говорить про последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей, то Киеву "важнее понравиться главному спонсору режима - США, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу". Сама Украина за три десятилетия незалежности отношениях с Западом прошла четыре этапа: "из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", добавил Косачев.
"Тотальная безответственность украинских властей стала возможной только в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада. И во всё возрастающей степени - исключительно за его счет", - заключил политик.
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