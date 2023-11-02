Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада
Косачев: Украина за 30 лет прошла путь от воспитанников до иждивенцев
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от чего получал прибыль, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", - отметил сенатор.
По мнению Косачева, если не говорить про последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей, то Киеву "важнее понравиться главному спонсору режима - США, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу". Сама Украина за три десятилетия незалежности отношениях с Западом прошла четыре этапа: "из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", добавил Косачев.
"Тотальная безответственность украинских властей стала возможной только в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада. И во всё возрастающей степени - исключительно за его счет", - заключил политик.