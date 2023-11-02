https://ria.ru/20231102/ukraina-1906873116.html

Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада

Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада - РИА Новости, 02.11.2023

Сенатор рассказал, что Украина за 30 лет превратилась в иждивенку Запада

За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:07

2023-11-02T11:07

2023-11-02T11:07

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константин косачев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За три десятилетия независимости Украина в отношениях с Западом прошла путь от воспитанников до иждивенцев, ради США Киев готов отказаться от транзита газа, от чего получал прибыль, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "В лучшие времена доходы Украины от транзита российского газа составляли примерно 10% бюджета страны. Сейчас, понятно, меньше, но на транзите Украина зарабатывает, без сомнения. И вот Киевом объявлено, что через год, по истечении контракта с Россией, транзит Украиной будет полностью остановлен", - отметил сенатор. По мнению Косачева, если не говорить про последствия этого решения и для украинского населения, и для европейских потребителей, то Киеву "важнее понравиться главному спонсору режима - США, единственному бенефициару от прекращения экспорта российского газа в Европу". Сама Украина за три десятилетия незалежности отношениях с Западом прошла четыре этапа: "из воспитанников в подшефные; из подшефных в нахлебники; из нахлебников в прихлебатели; из прихлебателей в иждивенцы", добавил Косачев. "Тотальная безответственность украинских властей стала возможной только в условиях тотального покровительства и покрывательства со стороны Запада. И во всё возрастающей степени - исключительно за его счет", - заключил политик.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, константин косачев, в мире, сша, россия, совет федерации рф