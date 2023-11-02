https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html

Эксперты рассказали, куда поехать зимой и как сэкономить на турах

Эксперты рассказали, куда поехать зимой и как сэкономить на турах - РИА Новости, 02.11.2023

Эксперты рассказали, куда поехать зимой и как сэкономить на турах

Представители крупных турагентств рассказали РИА Новости, какие страны сейчас наиболее популярны у российских туристов и как можно сэкономить при покупке... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

2023-11-02T11:41

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Представители крупных турагентств рассказали РИА Новости, какие страны сейчас наиболее популярны у российских туристов и как можно сэкономить при покупке путевки.Путешествие в кредит"Сейчас меньше стало дешевых туров, больше средней и выше средней ценовой категории, – рассказала РИА Новости генеральный директор сети турагентств Coral Travel Наталия Кулинцева на награждении премией Starway партнеров туроператора Coral Travel в Анталье. – Россияне копят, плюс пользуются спросом услуги банков: кредитование, беспроцентная рассрочка. Это помогает бронированиям".По ее словам, популярны ОАЭ, Таиланд. "Турция – наш фаворит, спрашивают Маврикий, Сейшелы. Безусловно пользуется спросом Шри-Ланка", – отметила Кулинцева.При этом, несмотря на то, что средний чек вырос, туристы экономят, но не в ущерб качеству."Количество путешествий в год у туристов сократилось. Если раньше в среднем отправлялись в поездку 1,8 раза в год, сейчас – один, –пояснила эксперт. – Кроме того, возникает тенденция путешествий без детей. Раньше традиционно в Турцию ехала семья, например: мама, папа плюс ребенок, сейчас нередко только взрослые".ОАЭ вместо ТурцииПо словам вице-президента сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, цены и желание сэкономить изменили спрос на страны летом."Россияне увидели, что Турция подорожала и проголосовали рублем, уйдя на другие направления, в первую очередь в ОАЭ. Эмираты получили, наверное, +150 процентов к лету прошлого года, так как снизили цены", – пояснил эксперт. По его словам, когда среднестатистическая семья – папа, мама и ребенок – получала расчет тура в Турцию на 300 тысяч рублей на неделю в отель "пять звезд", а в ОАЭ – 250 тысяч, выбирали второй вариант. "Да, там жарче, но кошелек не резиновый", – комментирует Мкртчян.Он подчеркнул, что уже примерно понятны лидеры на зимний сезон: на первом месте ОАЭ, на втором – Таиланд с огромным отрывом, дальше – Турция, а на четвертом месте Египет. "Он получил очень дорогую перевозку. Египетские отельеры цены не поднимали", – объяснил эксперт отсутствие Страны пирамид в тройке лидеров.Туристы стали рациональнее"Туристы стали рациональнее. Например, в конце октября в Турции – огромный поток. Это те люди, которые за 300 тысяч рублей не поехали в августе, а отправились в октябре –за 150, – пояснил эксперт. – Могу сказать, что будет зимой. Например, на китайский новый год безумные цены в Таиланде, во Вьетнаме, в Индонезии, Малайзии. Россияне его пропустят и поедут отдыхать во второй-третьей декаде февраля с дисконтом минус 30-40 процентов на всю Юго-Восточную Азию".По два раза в год по-прежнему путешествуют, но понимают, когда это делать, говорит эксперт. "Например, Красная Поляна: отель, который стоит 30 тысяч рублей в сутки 2 января, с заездом 11 января обходится уже в 15 тысяч за ночь, вдвое дешевле, – пояснил Алексан Мкртчян. – Проще поговорить с учителями, директором школы, объяснить, что ребенок придет не 10, а 20 января. Криминала в этом никакого нет, а семья экономит более 100 тысяч".Алексан Мкртчян подчеркнул, что россияне по-прежнему хотят получать качественный сервис, но за меньшие деньги."Спрашивают тоже самое: ОАЭ, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы, Египет. Все зависит от цен, россияне любят и хотят отдыхать, но средний чек вырос, – подтвердил генеральный директор сети агентств "Инфотур" Роман Елагин. – Да и Турция актуальна – на Новый год, на зимний период".По его словам, направления есть, их немало, вопрос только в стоимости, а она выросла.Экономия с помощью технологий"Если раньше мы летали за 50-60 тысяч рублей, то теперь меньше чем за 200 тысяч никуда не попадешь. Ожидаем, что в следующим летнем сезоне турки снизят цены", – подтвердил генеральный директор компании "А-клуб" Олег Виноградов.По словам эксперта, зимой популярны ОАЭ, Мальдивы, Эмираты, Турция, а вот Египет не может набрать былых оборотов.Сэкономить, по его словам, помогут современные технологии: "мобильные приложения, где все отображается онлайн, выскакивают спецпредложения"."Если турист хочет полететь в конкретный отель в пиковую дату, то, наверное, стоит заранее бронировать, – посоветовал Олег Виноградов. – Если просто, например, где-то в июне отдохнуть, можно дождаться суперспецпредложений".

https://ria.ru/20231101/turtsiya-1906494303.html

https://ria.ru/20231027/egipet-1905696696.html

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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